МИД Сербии: Отношения с Израилем выведены на уровень стратегического партнерства

Отношения между Сербией и Израилем выведены на уровень стратегического партнерства.

Как сообщает балканское бюро Report, об этом заявил глава сербского МИД Марко Джурич, комментируя итоги визита в Израиль.

Он отметил значительные возможности для сотрудничества в рамках взаимодействия Сербии, Израиля и США.

Министр также сообщил, что в ходе визита проинформировал противоположную сторону о положении сербов, проживающих в Косово и Метохии.

М. Джурич подчеркнул, что в Иерусалиме будет учреждена Сербско-израильская торговая палата:

"Эта структура, будучи экономической ассоциацией, объединяющей успешные компании обеих стран, представляет собой важный шаг в плане укрепления экономических связей. Израиль является важным партнером Сербии и в более широком международном контексте", - добавил глава МИД.