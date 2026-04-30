    МИД Сербии: Отношения с Израилем выведены на уровень стратегического партнерства

    Отношения между Сербией и Израилем выведены на уровень стратегического партнерства.

    Как сообщает балканское бюро Report, об этом заявил глава сербского МИД Марко Джурич, комментируя итоги визита в Израиль.

    Он отметил значительные возможности для сотрудничества в рамках взаимодействия Сербии, Израиля и США.

    Министр также сообщил, что в ходе визита проинформировал противоположную сторону о положении сербов, проживающих в Косово и Метохии.

    М. Джурич подчеркнул, что в Иерусалиме будет учреждена Сербско-израильская торговая палата:

    "Эта структура, будучи экономической ассоциацией, объединяющей успешные компании обеих стран, представляет собой важный шаг в плане укрепления экономических связей. Израиль является важным партнером Сербии и в более широком международном контексте", - добавил глава МИД.

    Serbiya XİN: İsraillə münasibətlər strateji tərəfdaşlıq səviyyəsinə yüksəldilib

