МИД Сербии: Отношения с Израилем выведены на уровень стратегического партнерства
- 30 апреля, 2026
- 01:22
Как сообщает балканское бюро Report, об этом заявил глава сербского МИД Марко Джурич, комментируя итоги визита в Израиль.
Он отметил значительные возможности для сотрудничества в рамках взаимодействия Сербии, Израиля и США.
Министр также сообщил, что в ходе визита проинформировал противоположную сторону о положении сербов, проживающих в Косово и Метохии.
М. Джурич подчеркнул, что в Иерусалиме будет учреждена Сербско-израильская торговая палата:
"Эта структура, будучи экономической ассоциацией, объединяющей успешные компании обеих стран, представляет собой важный шаг в плане укрепления экономических связей. Израиль является важным партнером Сербии и в более широком международном контексте", - добавил глава МИД.