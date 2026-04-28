Bu gün Bakının 2 rayonunda qaz kəsiləcək
Energetika
- 28 aprel, 2026
- 00:58
Bu gün Bakının iki rayonunun bəzi ərazilərində qaz təchizatın dayandırılacaq.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) "Azəriqaz" İstehsalat Birliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, təmir-quraşdırma işlərinin aparılması məqsədilə saat 10:00-dan etibarən Sabunçu rayonu üzrə Maştağa (bir hissəsi) və Savalan qəsəbələrinin, Suraxanı rayonu üzrə isə Zığ kəndinin qaz təchizatında işlər yekunlaşanadək fasilə yaranacaq.
