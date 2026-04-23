В Каспийском море произошло землетрясение
Экология
- 23 апреля, 2026
- 10:41
В Каспийском море зафиксировано землетрясение магнитудой 3,2.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Бюро исследований землетрясений Республиканского центра сейсмологической службы.
Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в 09:57 по местному времени. Очаг землетрясения залегал на глубине 20 километров.
Отметим, что в последние недели в Каспийском море наблюдается сейсмологическая активность. Так, в апреле в Каспии зафиксировано 18 землетрясений.
Последние новости
22:17
В ТюркПА осудили сожжение турецкого флага в АрменииВнешняя политика
22:06
Белый дом подтвердил визит Уиткоффа и Кушнера в Пакистан - ОБНОВЛЕНОДругие страны
21:58
Азербайджанские женщины-борцы завоевали на чемпионате Европы две медалиИндивидуальные
21:49
Ферит Ходжа обсудил с Мартой Кос вступление Албании в ЕСДругие страны
21:34
При столкновении двух автобусов у Пентагона пострадали десятки человекДругие страны
21:17
В Нахчыване капитально отремонтируют дороги общей протяженностью более 94 кмИнфраструктура
21:08
МИД Турции: Мир на Южном Кавказе — ответ попыткам разжигания враждыВ регионе
20:53
ЕС и США договорились сотрудничать по критически важным минераламДругие страны
20:48