Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Экология
    • 23 апреля, 2026
    • 10:41
    В Каспийском море произошло землетрясение

    В Каспийском море зафиксировано землетрясение магнитудой 3,2.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Бюро исследований землетрясений Республиканского центра сейсмологической службы.

    Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в 09:57 по местному времени. Очаг землетрясения залегал на глубине 20 километров.

    Отметим, что в последние недели в Каспийском море наблюдается сейсмологическая активность. Так, в апреле в Каспии зафиксировано 18 землетрясений.

    Бюро исследований землетрясений Землетрясение в Каспийском море Республиканский центр сейсмологической службы
    Xəzər dənizində zəlzələ olub

