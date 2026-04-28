Almaniya Bundestaqının nümayəndə heyəti Şuşa və Xankəndidə olub
Xarici siyasət
- 28 aprel, 2026
- 00:06
Almaniya Bundestaqının yüksək səviyyəli nümayəndə heyəti Şuşa və Xankəndidə olub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Almaniyadakı səfiri Nəsimi Ağayev "X"dəki hesabında yazıb.
"Almaniya Bundestaqının yüksək səviyyəli, partiyalararası nümayəndə heyəti - Bundestaqın Almaniya-Cənubi Qafqaz Parlament Qrupunun liderləri bu gün (dünən -red) Azərbaycanın Şuşa və Xankəndi şəhərlərinə əlamətdar səfər ediblər", - səfir bildirib.
