Делегация Бундестага посетила Шушу и Ханкенди

Делегация высокого уровня Бундестага Германии посетила города Шуша и Ханкенди.

Как передает Report, об этом в своем аккаунте в сети X написал посол Азербайджана в Германии Насими Агаев.

"Делегация высокого уровня Бундестага Германии, межпартийная группа - лидеры парламентской группы Германия–Южный Кавказ сегодня совершили значимый визит в города Шуша и Ханкенди Азербайджана", - отметил дипломат.