Делегация Бундестага посетила Шушу и Ханкенди
Внешняя политика
- 28 апреля, 2026
- 00:11
Делегация высокого уровня Бундестага Германии посетила города Шуша и Ханкенди.
Как передает Report, об этом в своем аккаунте в сети X написал посол Азербайджана в Германии Насими Агаев.
"Делегация высокого уровня Бундестага Германии, межпартийная группа - лидеры парламентской группы Германия–Южный Кавказ сегодня совершили значимый визит в города Шуша и Ханкенди Азербайджана", - отметил дипломат.
