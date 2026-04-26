В Каспийском море произошло землетрясение
- 26 апреля, 2026
- 12:00
В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 3,5.
Об этом сообщили Report в Бюро исследования землетрясений Республиканского центра сейсмологической службы.
Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы сегодня в 11:36. Очаг залегал на глубине 20 км.
Напомним, что 23 апреля на Каспии произошло землетрясение магнитудой 3,2.
