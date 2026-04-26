Зеленский: Россия усиливает удары по критической инфраструктуре Украины

Россия, не сумев добиться продвижения на поле боя, наращивает атаки на критически важную инфраструктуру Украины.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Молдовы Майей Санду в Киеве.

По его словам, российские войска сосредоточили удары на объектах энергетики, логистики, водоснабжения и транспортной инфраструктуры, в частности на железнодорожных объектах и мостах.

"Подобные действия направлены на оказание давления на международных партнеров Украины и попытку повлиять на переговорные процессы. Киев намерен направлять международную помощь на развитие собственного оборонного производства и защиту энергетической системы", - отметил Зеленский.