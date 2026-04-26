Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    Зеленский: Россия усиливает удары по критической инфраструктуре Украины

    Другие страны
    • 26 апреля, 2026
    • 15:13
    Зеленский: Россия усиливает удары по критической инфраструктуре Украины

    Россия, не сумев добиться продвижения на поле боя, наращивает атаки на критически важную инфраструктуру Украины.

    Как сообщает восточноевропейское бюро Report, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Молдовы Майей Санду в Киеве.

    По его словам, российские войска сосредоточили удары на объектах энергетики, логистики, водоснабжения и транспортной инфраструктуры, в частности на железнодорожных объектах и мостах.

    "Подобные действия направлены на оказание давления на международных партнеров Украины и попытку повлиять на переговорные процессы. Киев намерен направлять международную помощь на развитие собственного оборонного производства и защиту энергетической системы", - отметил Зеленский.

    Владимир Зеленский Российско-украинский конфликт Молдова Майя Санду
    Zelenski: Döyüşdə irəliləyiş əldə etməyən Rusiya Ukraynanın vacib infrastrukturuna hücumlarını artırır
    Zelenskyy: Russia steps up attacks on Ukraine's critical infrastructure

    Последние новости

    15:23

    В Азербайджане в ближайшие два дня ожидается сильный ветер

    Экология
    15:13

    Зеленский: Россия усиливает удары по критической инфраструктуре Украины

    Другие страны
    15:07

    Украина будет представлена на саммите НАТО в Турции

    В регионе
    15:03

    "Ливерпуль" намерен приобрести Абде Эззалзули

    Футбол
    14:54

    ГЭЦ провел выпускной экзамен для более 55 тыс. учащихся - ОБНОВЛЕНО

    Наука и образование
    14:37

    Число погибших при ударах ВС РФ по Днепру возросло до девяти

    Другие страны
    14:26

    Житель Ходжалинского района подорвался на мине в Агдере

    Происшествия
    14:16

    При вчерашних ударах ЦАХАЛ по югу Ливана погибли семь, пострадали более 20 человек

    Другие страны
    14:01
    Видео

    Минобороны Азербайджана опубликовало еженедельный обзор

    Армия
    Лента новостей