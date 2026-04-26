Израильские истребители нанесли удары по югу Ливана
    • 26 апреля, 2026
    • 13:57
    Израильские истребители нанесли удары по югу Ливана

    Истребители Военно-воздушных сил Израиля нанесли ракетные удары по военным объектам шиитской организации "Хезболлах" в провинции Набатия на юге Ливана.

    Как сообщает Report со ссылкой на портал Elnashra, авиаудары были нанесены по высотам Али-Тахер и окраинам населенного пункта Зутар-эш-Шаркия. Информация о последствиях атак пока не поступала.

    Напомним, удары начались после того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал армии приказ нанести мощные удары по объектам "Хезболлах" в Ливане.

    По данным Министерства внутренних дел Ливана, с момента вступления в силу режима прекращения огня 17 апреля израильские силы нарушили его более 200 раз. В ответ вооруженные формирования "Хезболлах" девять раз запускали ракеты и беспилотники по территории Израиля.

    Радикальная группировка Хезболлах Удары Израиля по Ливану Эскалация на Ближнем Востоке
    İsrail qırıcıları Livanın cənubunu bombalayıb

