Израильские истребители нанесли удары по югу Ливана

Истребители Военно-воздушных сил Израиля нанесли ракетные удары по военным объектам шиитской организации "Хезболлах" в провинции Набатия на юге Ливана.

Как сообщает Report со ссылкой на портал Elnashra, авиаудары были нанесены по высотам Али-Тахер и окраинам населенного пункта Зутар-эш-Шаркия. Информация о последствиях атак пока не поступала.

Напомним, удары начались после того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал армии приказ нанести мощные удары по объектам "Хезболлах" в Ливане.

По данным Министерства внутренних дел Ливана, с момента вступления в силу режима прекращения огня 17 апреля израильские силы нарушили его более 200 раз. В ответ вооруженные формирования "Хезболлах" девять раз запускали ракеты и беспилотники по территории Израиля.