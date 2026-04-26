Число погибших при ударах ВС РФ по Днепру возросло до девяти

Число погибших при массированной атаке российских войск на украинский Днепр возросло до девяти, пострадали более 60 человек.

Как передает Report, об этом сообщил сегодня начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа в телеграм-канале.

"В воскресенье в результате атаки на город Днепр в больнице скончался 24-летний мужчина, который был ранен накануне вечером", - отметил он.

По словам Ганжи, из 61 пострадавшего 31 остаются в больнице, среди них трое детей.

Напомним, что в ночь на субботу ВС РФ ударили по Днепру 10 крылатыми ракетами и больше 80 беспилотниками, днем атака продолжилась и длилась более 20 часов. При атаке был разрушен жилой дом, под завалами которого погибли люди.