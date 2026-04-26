    Число погибших при ударах ВС РФ по Днепру возросло до девяти

    Число погибших при ударах ВС РФ по Днепру возросло до девяти

    Число погибших при массированной атаке российских войск на украинский Днепр возросло до девяти, пострадали более 60 человек.

    Как передает Report, об этом сообщил сегодня начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа в телеграм-канале.

    "В воскресенье в результате атаки на город Днепр в больнице скончался 24-летний мужчина, который был ранен накануне вечером", - отметил он.

    По словам Ганжи, из 61 пострадавшего 31 остаются в больнице, среди них трое детей.

    Напомним, что в ночь на субботу ВС РФ ударили по Днепру 10 крылатыми ракетами и больше 80 беспилотниками, днем атака продолжилась и длилась более 20 часов. При атаке был разрушен жилой дом, под завалами которого погибли люди.

    Последние новости

    15:23

    В Азербайджане в ближайшие два дня ожидается сильный ветер

    Экология
    15:13

    Зеленский: Россия усиливает удары по критической инфраструктуре Украины

    Другие страны
    15:07

    Украина будет представлена на саммите НАТО в Турции

    В регионе
    15:03

    "Ливерпуль" намерен приобрести Абде Эззалзули

    Футбол
    14:54

    ГЭЦ провел выпускной экзамен для более 55 тыс. учащихся - ОБНОВЛЕНО

    Наука и образование
    14:37

    Число погибших при ударах ВС РФ по Днепру возросло до девяти

    Другие страны
    14:26

    Житель Ходжалинского района подорвался на мине в Агдере

    Происшествия
    14:16

    При вчерашних ударах ЦАХАЛ по югу Ливана погибли семь, пострадали более 20 человек

    Другие страны
    14:01
    Видео

    Минобороны Азербайджана опубликовало еженедельный обзор

    Армия
    Лента новостей