Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    Глава МИД Ирана и султан Омана обсудили усилия по деэскалации в регионе

    Султан Омана Хейсам бен Тарик Аль Саид принял во дворце Аль-Барака министра иностранных дел Ирана Сейеда Аббаса Арагчи.

    Как передает Report, это следует из заявления МИД Омана.

    Отмечается, что стороны провели консультации по последним событиям на Ближнем Востоке, обсудили посреднические усилия и меры, направленные на урегулирование конфликта между Ираном, США и Израилем. Арагчи проинформировал султана о позиции иранской стороны по данному вопросу.

    Глава иранского внешнеполитического ведомства выразил признательность за поддержку Оманом усилий по установлению диалог и укреплению мер безопасности в регионе.

    Аббас Арагчи Хейсам бен Тарик Оман Операция США и Израиля против Ирана Переговоры между США и Ираном Эскалация на Ближнем Востоке

