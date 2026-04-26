    Вилаят Эйвазов провел в Гёйчае очередной строевой смотр

    Происшествия
    26 апреля, 2026
    15:48
    Вилаят Эйвазов провел в Гёйчае очередной строевой смотр

    Министр внутренних дел Азербайджана, генерал-полковник Вилаят Эйвазов принял граждан в Гёйчайском районе и провел очередной строевой смотр желающих поступить на военную службу.

    Как сообщили Report в МВД, министр сначала посетил в Гёйчае памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву и с глубоким уважением почтил его светлую память.

    Затем в административном здании районного отдела полиции были заслушаны обращения 226 жителей Гёйчайского, Исмаиллинского, Шамахинского, Агдашского, Уджарского, Габалинского, Гобустанского и Агсуинского районов, а также других регионов страны.

    В целях оперативного и соответствующего требованиям законодательства рассмотрения обращений, а также обеспечения удовлетворенности граждан руководителям соответствующих управлений МВД были даны необходимые поручения.

    В рамках поездки генерал-полковник Вилаят Эйвазов также провел строевой смотр желающих служить в полиции и внутренних войсках.

    По итогам смотра, 230 человек, соответствующих условиям приема на службу, были допущены к следующему этапу отбора.

    Вилаят Эйвазов Министерство внутренних дел Азербайджана (МВД) Гейчайский район Прием граждан
    Vilayət Eyvazov Göyçayda növbəti vətəndaş qəbulu və sıra baxışı keçirib

