Вилаят Эйвазов провел в Гёйчае очередной строевой смотр

Министр внутренних дел Азербайджана, генерал-полковник Вилаят Эйвазов принял граждан в Гёйчайском районе и провел очередной строевой смотр желающих поступить на военную службу.

Как сообщили Report в МВД, министр сначала посетил в Гёйчае памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву и с глубоким уважением почтил его светлую память.

Затем в административном здании районного отдела полиции были заслушаны обращения 226 жителей Гёйчайского, Исмаиллинского, Шамахинского, Агдашского, Уджарского, Габалинского, Гобустанского и Агсуинского районов, а также других регионов страны.

В целях оперативного и соответствующего требованиям законодательства рассмотрения обращений, а также обеспечения удовлетворенности граждан руководителям соответствующих управлений МВД были даны необходимые поручения.

В рамках поездки генерал-полковник Вилаят Эйвазов также провел строевой смотр желающих служить в полиции и внутренних войсках.

По итогам смотра, 230 человек, соответствующих условиям приема на службу, были допущены к следующему этапу отбора.