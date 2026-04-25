Россия вновь ударила по Днепру, погиб один, пострадали 7 человек - ОБНОВЛЕНО

Российские войска нанесли повторный удар по городу Днепру в Украине, в результате атаки погиб один, пострадали семь человек.

Как передает Report, об этом сообщил РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Александра Ганджи.

"Россияне снова ударили по Днепру. И снова поврежден жилой дом", - написал он, добавив, что пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Российские войска минувшей ночью нанесли серию ударов по Харькову, Днепру, а также по Запорожской и Николаевской областям Украины.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на областные военные администрации (ОВА) и Воздушные силы ВСУ.

По информации начальника Днепропетровской ОВА Александра Ганжи, в результате атак на Днепр пострадали 18 человек. Также частично разрушен четырехэтажный жилой дом.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о российских ударах по Киевскому и Шевченковскому районам города.

"Одно из попаданий зафиксировано рядом с жилым домом. Повреждены объекты транспортной инфраструктуры: уничтожена остановка общественного транспорта и поврежден газопровод", - отметил он.

В Немышлянском районе Харькова в результате удара беспилотника пострадал полуторагодовалый ребенок. У него диагностирована острая реакция на стресс.

В Запорожской области за сутки зафиксировано 555 обстрелов по 43 населенным пунктам. В частности, произошло 25 авиаударов, 357 атак беспилотниками, 6 обстрелов из Реактивных систем залпового огня и 167 артиллерийских ударов. Поступило 69 сообщений о повреждении жилых домов, автомобилей и объектов инфраструктуры.

В Николаевской ОВА сообщили, что регион подвергся российским атакам с применением дронов типа "Shahed", в результате которых пострадали две женщины.

Согласно информации, ночью дроны-камикадзе атаковали Одессу. Зафиксированы попадания в жилые дома. Погибли супруги, также есть раненые.