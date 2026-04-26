В Азербайджане в ближайшие два дня ожидается сильный ветер

В Баку и на Абшеронском полуострове, а также в ряде регионов Азербайджана объявлено желтое и оранжевое предупреждение в связи с ожидаемым 27-28 апреля сильным ветром.

Как передает Report, об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Отмечается, что в Баку и на Абшероне, а также в Газахе, Агстафе, Шамкире, Товузе, Нафталане, Гёранбое, Дашкесане, Кяльбаджаре, Лачыне, Мингячевире, Барде, Тертере, Агдаме, Гобустане, Гусаре в соответствии с оранжевым предупреждением ожидается усиление северо-западного ветра в пределах 20,8-28,4 м/с.

В Самухе, Гяндже, Гедабейе, Гёйгёле, Зангилане, Евлахе, Лерике, Ярдымлы, Балакене, Загатале, Гахе, Шеки, Огузе, Габале, Исмаиллы, Гёйчае, Шамахы, Губе, Шабране, Сиязане, Хачмазе, Хызы, Сальяне, Гаджигабуле, Нефтчале в соответствии с желтым предупреждением скорость северо-западного ветра составит 13,9–20,7 м/с.