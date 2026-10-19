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    Дамбраускас заявил о боевом настрое "Сабаха" перед игрой с "Боруссией"

    Футбол
    • 19 октября, 2026
    • 20:34
    Дамбраускас заявил о боевом настрое Сабаха перед игрой с Боруссией

    "Сабах" с нетерпением ждет матча с дортмундской "Боруссией" и намерен искать возможности для взятия ворот одного из сильнейших клубов Германии.

    Как сообщает Report, об этом главный тренер бакинской команды Валдас Дамбраускас заявил на пресс-конференции перед встречей общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

    По словам специалиста, в команде царит отличная атмосфера, однако соперник представляет серьезную угрозу.

    "То, что "Боруссия" не смогла забить в двух последних матчах, для нас не лучшая новость. Теперь они будут настроены отличиться в игре с нами. "Боруссия" - один из сильнейших клубов Германии. Ее футболисты отлично работают с мячом и обладают высокой скоростью. Противостоять такой команде очень сложно. Мы с нетерпением ждем этого матча", - сказал Дамбраускас.

    Наставник "Сабаха" отметил, что его команда хочет забить в предстоящей встрече.

    "Разумеется, мы хотим найти путь к воротам соперника и забить. Но насколько это возможно, узнаем завтра. Этот вопрос нужно задать "Боруссии". Интересно, позволит ли она нам забить?" - добавил он.

    Матч "Сабах" - "Боруссия" состоится 20 октября на Бакинском олимпийском стадионе и начнется в 20:45.

    ФК Сабах ФК Боруссия Лига чемпионов УЕФА
    "Sabah"ın baş məşqçisi Valdas Dambrauskas: "Borussiya" ilə oyunu səbirsizliklə gözləyirik"
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