Дамбраускас заявил о боевом настрое "Сабаха" перед игрой с "Боруссией"

"Сабах" с нетерпением ждет матча с дортмундской "Боруссией" и намерен искать возможности для взятия ворот одного из сильнейших клубов Германии.

Как сообщает Report, об этом главный тренер бакинской команды Валдас Дамбраускас заявил на пресс-конференции перед встречей общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

По словам специалиста, в команде царит отличная атмосфера, однако соперник представляет серьезную угрозу.

"То, что "Боруссия" не смогла забить в двух последних матчах, для нас не лучшая новость. Теперь они будут настроены отличиться в игре с нами. "Боруссия" - один из сильнейших клубов Германии. Ее футболисты отлично работают с мячом и обладают высокой скоростью. Противостоять такой команде очень сложно. Мы с нетерпением ждем этого матча", - сказал Дамбраускас.

Наставник "Сабаха" отметил, что его команда хочет забить в предстоящей встрече.

"Разумеется, мы хотим найти путь к воротам соперника и забить. Но насколько это возможно, узнаем завтра. Этот вопрос нужно задать "Боруссии". Интересно, позволит ли она нам забить?" - добавил он.

Матч "Сабах" - "Боруссия" состоится 20 октября на Бакинском олимпийском стадионе и начнется в 20:45.