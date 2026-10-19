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    "Sabah"ın baş məşqçisi Valdas Dambrauskas: "Borussiya" ilə oyunu səbirsizliklə gözləyirik"

    Futbol
    • 19 oktyabr, 2026
    • 20:12
    Sabahın baş məşqçisi Valdas Dambrauskas: Borussiya ilə oyunu səbirsizliklə gözləyirik

    "Sabah" "Borussiya" ilə oyunu səbirsizliklə gözləyir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu "Sabah"ın baş məşqçisi Valdas Dambrauskas UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində Almaniya təmsilçisi "Borussiya"ya (Dortmund) qarşı keçirəcəkləri matçdan öncə mətbuat konfransında deyib.

    Mütəxəssis komandada ab-havanın yüksək olduğunu söyləyib:

    "Rəqib komandanın son iki oyunda qol vura bilməməsi bizim üçün xoş xəbər deyil. Çünki onlar bizimlə matçda fərqlənməyə köklənəcəklər. "Borussiya" Almaniyanın ən güclü klublarından biridir. Onlar topla çox yaxşı rəftar edirlər. Belə komandaya qarşı çıxış etmək çox çətindir. Rəqib komandanın futbolçuları çox sürətlidirlər. Bu görüşü səbirsizliklə gözləyirik".

    O, sabahkı qarşılaşmada çox qol vurmaq istədiklərini bildirib:

    "Təbii ki, istəyirik ki, rəqib qapısına yol tapaq və qol vuraq. Lakin bunun nə dərəcədə mümkün olacağını sabah biləcəyik. Sualı "Borussiya" komandasına vermək lazımdır. Görəsən, onlar bizə qol vurmağa imkan verəcəklərmi?".

    Qeyd edək ki, "Sabah" - "Borussiya" matçı oktyabrın 20-də, saat 20:45-də Bakı Olimpiya Stadionunda start götürəcək.

    Valdas Dambrauskas UEFA Çempionlar Liqası Sabah FK Borussiya Dortmund FK
    Дамбраускас заявил о боевом настрое "Сабаха" перед игрой с "Боруссией"
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