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    Мирзиёев наградил Рубио и Гора государственными орденами Узбекистана

    В регионе
    • 19 октября, 2026
    • 20:50
    Мирзиёев наградил Рубио и Гора государственными орденами Узбекистана

    Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев наградил государственного секретаря США Марко Рубио орденом "Буюк хизматлари учун", а специального посланника президента США по Южной и Центральной Азии Серджио Гора - орденом "Дустлик".

    Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

    Рубио удостоен награды за личный вклад в развитие узбекско-американского стратегического партнерства, расширение политико-дипломатических, торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей, а также поддержку усилий по укреплению мира, стабильности и устойчивого развития в Центральной Азии.

    Кроме того, отмечены его содействие продвижению международных инициатив Нового Узбекистана и заслуги в укреплении доверия и дружбы между народами двух стран.

    Гор награжден орденом "Дустлик" за вклад в укрепление дружественных отношений и расширение стратегического партнерства между Узбекистаном и США.

    Отмечены его усилия по активизации политического диалога, реализации двусторонних договоренностей, привлечению американских инвесторов и продвижению совместных проектов, а также вклад в развитие сотрудничества в рамках Американо-Узбекского делового и инвестиционного совета.

    Мирзиёев наградил Рубио и Гора государственными орденами Узбекистана
    Мирзиёев наградил Рубио и Гора государственными орденами Узбекистана
    Мирзиёев наградил Рубио и Гора государственными орденами Узбекистана
    Мирзиёев наградил Рубио и Гора государственными орденами Узбекистана
    Мирзиёев наградил Рубио и Гора государственными орденами Узбекистана
    Мирзиёев наградил Рубио и Гора государственными орденами Узбекистана
    Мирзиёев наградил Рубио и Гора государственными орденами Узбекистана
    Мирзиёев наградил Рубио и Гора государственными орденами Узбекистана
    Мирзиёев наградил Рубио и Гора государственными орденами Узбекистана
    Шавкат Мирзиёев Марко Рубио Серджио Гор Узбекистан Соединенные Штаты Америки (США)
    Фото
    Mirziyoyev Rubio və Trampın elçisini təltif edib
    44 - Tezliklə
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