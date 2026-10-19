Мирзиёев наградил Рубио и Гора государственными орденами Узбекистана
- 19 октября, 2026
- 20:50
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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев наградил государственного секретаря США Марко Рубио орденом "Буюк хизматлари учун", а специального посланника президента США по Южной и Центральной Азии Серджио Гора - орденом "Дустлик".
Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
Рубио удостоен награды за личный вклад в развитие узбекско-американского стратегического партнерства, расширение политико-дипломатических, торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей, а также поддержку усилий по укреплению мира, стабильности и устойчивого развития в Центральной Азии.
Кроме того, отмечены его содействие продвижению международных инициатив Нового Узбекистана и заслуги в укреплении доверия и дружбы между народами двух стран.
Гор награжден орденом "Дустлик" за вклад в укрепление дружественных отношений и расширение стратегического партнерства между Узбекистаном и США.
Отмечены его усилия по активизации политического диалога, реализации двусторонних договоренностей, привлечению американских инвесторов и продвижению совместных проектов, а также вклад в развитие сотрудничества в рамках Американо-Узбекского делового и инвестиционного совета.