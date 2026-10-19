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    Самолет SWISS совершил вынужденную посадку в Баку

    Инфраструктура
    • 19 октября, 2026
    • 20:36
    Самолет SWISS совершил вынужденную посадку в Баку

    Самолет авиакомпании SWISS, следовавший из Цюриха в Шанхай, совершил вынужденную посадку в Баку из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров.

    Как сообщили Report в пресс-службе Международного аэропорта Гейдар Алиев, 19 октября командир воздушного судна, выполнявшего рейс SWR-188, запросил вынужденную посадку.

    Самолет Airbus A350-900 благополучно приземлился в бакинском аэропорту в 19:21 по местному времени.

    После посадки пассажиру оказали первичную медицинскую помощь.

    Решение о продолжении рейса примет командир воздушного судна.

    Международный аэропорт Гейдар Алиев
    "SWISS" aviaşirkətinin Sürix–Şanxay reysi Bakıya məcburi eniş edib
    SWISS Zurich-Shanghai flight makes emergency landing in Baku
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