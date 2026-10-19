Самолет SWISS совершил вынужденную посадку в Баку

Самолет авиакомпании SWISS, следовавший из Цюриха в Шанхай, совершил вынужденную посадку в Баку из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров.

Как сообщили Report в пресс-службе Международного аэропорта Гейдар Алиев, 19 октября командир воздушного судна, выполнявшего рейс SWR-188, запросил вынужденную посадку.

Самолет Airbus A350-900 благополучно приземлился в бакинском аэропорту в 19:21 по местному времени.

После посадки пассажиру оказали первичную медицинскую помощь.

Решение о продолжении рейса примет командир воздушного судна.