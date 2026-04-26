"Ливерпуль" намерен приобрести Абде Эззалзули
- 26 апреля, 2026
- 15:03
Английский футбольный клуб "Ливерпуль" заинтересован в приобретении нападающего испанского "Бетиса" Абде Эззалзули.
Как сообщает Report со ссылкой на издание Fichajes, мерсисайдский клуб готов заплатить за 24-летнего форварда 60 млн евро.
Представитель Премьер-лиги намерен оформить трансфер марокканского футболиста летом.
Отметим, что контракт Абде Эззалзули с "Бетисом" рассчитан до лета 2030 года. В текущем сезоне он провел 38 матчей, забил 12 голов и сделал 12 результативных передач.
15:23
В Азербайджане в ближайшие два дня ожидается сильный ветерЭкология
15:13
Зеленский: Россия усиливает удары по критической инфраструктуре УкраиныДругие страны
15:07
Украина будет представлена на саммите НАТО в ТурцииВ регионе
15:03
"Ливерпуль" намерен приобрести Абде ЭззалзулиФутбол
14:54
ГЭЦ провел выпускной экзамен для более 55 тыс. учащихся - ОБНОВЛЕНОНаука и образование
14:37
Число погибших при ударах ВС РФ по Днепру возросло до девятиДругие страны
14:26
Житель Ходжалинского района подорвался на мине в АгдереПроисшествия
14:16
При вчерашних ударах ЦАХАЛ по югу Ливана погибли семь, пострадали более 20 человекДругие страны
14:01
Видео