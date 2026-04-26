"Ливерпуль" намерен приобрести Абде Эззалзули

Английский футбольный клуб "Ливерпуль" заинтересован в приобретении нападающего испанского "Бетиса" Абде Эззалзули.

Как сообщает Report со ссылкой на издание Fichajes, мерсисайдский клуб готов заплатить за 24-летнего форварда 60 млн евро.

Представитель Премьер-лиги намерен оформить трансфер марокканского футболиста летом.

Отметим, что контракт Абде Эззалзули с "Бетисом" рассчитан до лета 2030 года. В текущем сезоне он провел 38 матчей, забил 12 голов и сделал 12 результативных передач.