    "Ливерпуль" намерен приобрести Абде Эззалзули

    Футбол
    • 26 апреля, 2026
    • 15:03
    Ливерпуль намерен приобрести Абде Эззалзули

    Английский футбольный клуб "Ливерпуль" заинтересован в приобретении нападающего испанского "Бетиса" Абде Эззалзули.

    Как сообщает Report со ссылкой на издание Fichajes, мерсисайдский клуб готов заплатить за 24-летнего форварда 60 млн евро.

    Представитель Премьер-лиги намерен оформить трансфер марокканского футболиста летом.

    Отметим, что контракт Абде Эззалзули с "Бетисом" рассчитан до лета 2030 года. В текущем сезоне он провел 38 матчей, забил 12 голов и сделал 12 результативных передач.

    "Liverpul" Abde Ezzalzulini heyətinə qatmaq istəyir

