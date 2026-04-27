Движение по улице Владислава Плотникова станет односторонним

Движение по улице Владислава Плотникова будет организовано в одностороннем порядке.

Как сообщили Report в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA), решение принято Координационным советом по транспорту.

Отмечается, что ранее при встречном движении автомобили создавали помехи друг другу, что негативно влияло на безопасность дорожного движения.