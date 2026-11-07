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    Во Франции около 70 тыс. силовиков обеспечат безопасность во время протестов

    Другие страны
    • 07 ноября, 2026
    • 00:26
    Во Франции около 70 тыс. силовиков обеспечат безопасность во время протестов

    Во Франции около 70 тыс. полицейских и жандармов будут задействованы для обеспечения общественного порядка во время акций протеста против роста цен, запланированных на 7 ноября.

    Как передает Report со ссылкой на Le Monde, об этом заявил министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес на пресс-конференции.

    "Уровень угрозы точно такой же, как и в предыдущие субботы. Если появятся вандалы и мародеры, мы будем готовы к этому", - подчеркнул министр.

    По его словам, власти также ожидают проведения нескольких незапланированных протестных акций.

    Нуньес отметил, что центральные районы городов будут находиться под постоянной охраной правоохранительных органов.

    Для обеспечения безопасности планируется задействовать 110 мобильных подразделений, 25 бронемашин и 15 водометов.

    Акции протеста во Франции Французская полиция
    Fransada etirazlar zamanı təhlükəsizliyi 70 000 asayiş keşikçisi təmin edəcək
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