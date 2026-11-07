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    Президент Парагвая отстранен от должности в результате импичмента

    Другие страны
    • 07 ноября, 2026
    • 02:45
    Президент Парагвая отстранен от должности в результате импичмента

    Сенат Конгресса Парагвая проголосовал за отстранение президента страны Сантьяго Пеньи от должности в рамках процедуры импичмента на фоне скандала вокруг банка Ueno Bank.

    Как передает Report со ссылкой на Associated Press, решение было принято по итогам заседания верхней палаты парламента.

    За признание главы государства виновным в ненадлежащем исполнении должностных обязанностей проголосовали 44 сенатора, один парламентарий отсутствовал.

    "За вынесение обвинительного приговора отдано 44 голоса, один сенатор отсутствовал. В соответствии с результатами голосования Сантьяго Пенья Паласиос признается виновным в ненадлежащем исполнении своих должностных обязанностей и, как следствие, в силу закона отстраняется от должности президента Республики Парагвай", - объявил председатель Сената Басилио Нуньес.

    Он также созвал внеочередное совместное заседание обеих палат Конгресса для приведения к присяге вице-президента Педро Альяны, который должен возглавить государство.

    Причиной политического кризиса стал скандал вокруг Ueno Bank, после вмешательства Центрального банка Парагвая в деятельность которого около 3 млн клиентов лишились доступа к своим счетам.

    Ранее Пенья подал заявление об отставке, однако парламент продолжил процедуру импичмента.

    Сантьяго Пенья Импичмент
    Paraqvay Prezidenti impiçment nəticəsində vəzifəsindən uzaqlaşdırılıb
    44 filmi
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