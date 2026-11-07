Paraqvay Prezidenti impiçment nəticəsində vəzifəsindən uzaqlaşdırılıb
- 07 noyabr, 2026
- 03:25
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Paraqvay Konqresinin Senatı "Ueno Bank" bankı ətrafındakı qalmaqal fonunda impiçment proseduru çərçivəsində ölkə Prezidenti Santyaqo Penyanın vəzifəsindən uzaqlaşdırılmasına səs verib.
"Report"un "Associated Press"ə istinadən xəbərinə görə, qərar parlamentin yuxarı palatasının iclasının yekunlarına əsasən qəbul edilib.
Dövlət başçısının vəzifə borclarının düzgün yerinə yetirilməməsində təqsirli bilinməsinin lehinə 44 senator səs verib, bir parlamentari iclasda iştirak etməyib.
"Qırx dörd nəfərin səs verməsi ilə ittiham hökmü çıxarılıb, bir senator iştirak etməyib. Səsvermənin nəticələrinə əsasən, Santyaqo Penya Palasios vəzifəsini düzgün yerinə yetirmədiyi üçün təqsirkar hesab olunur və nəticədə qanunla Paraqvay Respublikası Prezident vəzifəsindən kənarlaşdırılır", - Senatın sədri Basilio Nunyez elan edib.
O, həmçinin Konqresin hər iki palatasının növbədənkənar birgə iclasını dövlətə rəhbərlik edəcək vitse-prezident Pedro Alyanaya and içmək üçün çağırıb. Siyasi böhranın səbəbi Paraqvay Mərkəzi Bankının müdaxiləsindən sonra təxminən 3 milyon müştərinin hesablarına girişi itirdiyi "Ueno Bank" ətrafındakı qalmaqal olub. Bundan əvvəl Penya istefa verib, lakin parlament impiçment prosedurunu davam etdirib.