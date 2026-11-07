Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    Рубио посетит Париж для участия во встрече глав МИД G7

    Другие страны
    • 07 ноября, 2026
    • 00:13
    Рубио посетит Париж для участия во встрече глав МИД G7

    Государственный секретарь США Марко Рубио посетит Париж для участия во встрече министров иностранных дел стран "Группы семи" (G7).

    Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Госдепартамента США.

    По информации ведомства, визит главы американской дипломатии во Францию состоится 8–10 ноября.

    Большая семерка (G7) Марко Рубио Париж (Франция)
    Rubio G7-nin XİN başçılarının görüşündə iştirak üçün Parisə səfər edəcək
    44 filmi
    MiniBoss

    Последние новости

    08:19
    Тренер сборной Португалии прокомментировал уход Роналду
    Футбол
    07:49
    Дональд Трамп допустил кадровые перестановки в своей администрации
    Другие страны
    07:17
    Экс-президента Парагвая Сантьяго Пенью поместили под домашний арест
    Другие страны
    06:57
    Маск анонсировал увеличение пропускной способности Starlink в 100 раз
    Другие страны
    06:21
    Япония выделит $63 млн на усиление кибербезопасности
    Другие страны
    05:46
    Президент США сообщил о продолжении переговоров по Украине
    Другие страны
    05:08
    Азербайджан, США и Армения создали трехсторонние рабочие группы по проекту TRIPP
    Внешняя политика
    04:55
    Иран заявил об уничтожении американского беспилотника MQ-9 над островом Кешм
    В регионе
    04:15
    NYT: Новый глава аппарата Белого дома призывал Трампа завершить войну с Ираном
    Другие страны
    Лента новостей