Рубио посетит Париж для участия во встрече глав МИД G7

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Государственный секретарь США Марко Рубио посетит Париж для участия во встрече министров иностранных дел стран "Группы семи" (G7).

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Госдепартамента США.

По информации ведомства, визит главы американской дипломатии во Францию состоится 8–10 ноября.