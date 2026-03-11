Большая семерка (Group of Seven, G7) — это неформальный международный клуб, объединяющий семь ведущих экономически развитых демократий мира. G7 не является международной организацией, не имеет собственного устава, штаб-квартиры или секретариата, однако решения, принимаемые на ежегодных саммитах лидеров этих стран, оказывают определяющее влияние на глобальную экономику, торговлю и архитектуру международной безопасности.

Состав стран-участниц и экономический потенциал

В состав «Большой семерки» входят государства, обладающие крупнейшими передовыми экономиками и высоким уровнем чистого национального богатства:

США — крупнейшая экономика мира, главный финансовый и военный центр клуба.

Япония — технологический лидер и ключевой партнер альянса в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Германия — крупнейшая экономика Европейского союза, промышленный локомотив Европы.

Великобритания — один из главных мировых финансовых центров.

Франция — ядерная держава и важнейший политический игрок в рамках ЕС.

Италия — индустриально-аграрная экономика, играющая важную роль в Средиземноморье.

Канада — страна с богатейшими природными ресурсами и развитой интеграцией с рынком США.

В работе клуба на постоянной основе также принимают участие высшие руководители Европейского союза (Председатель Европейского совета и Председатель Европейской комиссии), однако ЕС не имеет статуса полноправного члена и не председательствует на саммитах.

По состоянию на 2026 год на долю стран G7 приходится около 10% населения планеты и примерно 43–45% мирового ВВП в номинальном выражении. При этом их доля в мировой экономике постепенно снижается на фоне стремительного роста стран Глобального Юга, в первую очередь Китая и Индии.

История создания и эволюция формата: от G6 к G8 и обратно

Формирование клуба началось в 1975 году в Рамбуйе (Франция) как ответ на глобальный нефтяной кризис и экономическую рецессию начала 70-х годов. Первоначально это была «Большая шестерка» (G6), к которой в 1976 году присоединилась Канада, сформировав классическую G7.

Эпоха «Большой восьмерки» (G8): В 1997 году к формату в качестве полноправного члена присоединилась Российская Федерация, что символизировало окончание холодной войны и попытку интеграции Москвы в западную систему координат.

Возврат к G7: В 2014 году, на фоне политического кризиса в Украине и присоединения Крыма к России, западные лидеры отказались от участия в саммите G8 в Сочи, приостановив членство РФ и вернувшись к первоначальному формату семи государств.

Как работает G7: саммиты и принятие решений

Управление в G7 строится на ротационной основе. Каждый год одна из стран-участниц берет на себя функции председателя, организуя профильные министерские встречи (глав МИД, министров финансов, экологии) и кульминационное событие года — Саммит лидеров G7.

Поскольку G7 не выпускает юридически обязательных документов, итоговые коммюнике саммитов носят характер политических деклараций. Они задают вектор для таких институтов, как Международный валютный фонд (МВФ), Всемирный банк и Всемирная торговая организация (ВТО).

Повестка G7 в 2026 году: ключевые вызовы

В условиях глубокого геополитического кризиса марта 2026 года, повестка «Большой семерки» сфокусирована на обеспечении собственной экономической устойчивости и безопасности:

Геополитические конфликты: Выработка консолидированной позиции по отношению к затяжной войне в Восточной Европе и беспрецедентному военному кризису на Ближнем Востоке, включая обеспечение безопасности морских торговых путей.

Энергетическая безопасность и зеленая экономика: Снижение зависимости от авторитарных поставщиков энергоносителей и ускоренное финансирование возобновляемых источников энергии. В этом контексте решения G7 напрямую влияют на такие страны, как Азербайджан, являющийся надежным поставщиком газа в Европу (в том числе в Италию, члена G7).

Технологическое сдерживание: Контроль за развитием искусственного интеллекта (ИИ) и защита критически важных цепочек поставок полупроводников и редкоземельных металлов от доминирования Китая.

Отношения с Глобальным Югом: Адаптация к растущему влиянию БРИКС. G7 стремится перехватить инициативу, предлагая развивающимся странам альтернативные инфраструктурные и кредитные проекты.

«Большая семерка» остается мощнейшим инструментом координации политики стран Запада, однако в быстро меняющемся многополярном мире ее способность единолично диктовать правила глобальной игры подвергается все более серьезным испытаниям.