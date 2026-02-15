Рубио: США продолжат участие в переговорах по Украине

Госсекретарь США Марко Рубио на встрече с главами внешнеполитических ведомств других стран Группы семи (G7) подчеркнул, что Вашингтон настроен на дальнейшее участие в переговорах с целью урегулирования конфликта в Украине.

Как передает Report, об этом говорится в опубликованном накануне письменном заявлении заместителя руководителя пресс-службы Госдепартамента США Томми Пиготта.

По его словам, Рубио ранее в этот же день встретился с главами дипведомств других стран "семерки" на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Он "подтвердил приверженность США поддержанию стабильности в Венесуэле и ведению переговоров с целью прекращения" конфликта в Украине. Как уточнил Пиготт, госсекретарь США обсудил с коллегами "актуальные проблемы, такие как продолжающиеся конфликты, которые угрожают миру и стабильности в Африке, Европе и на Ближнем Востоке, а также вызовы в сфере безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе и в Западном полушарии".

Как уточняется в документе, "Рубио и его коллеги подтвердили важность укрепления сотрудничества стран Группы семи для реагирования на глобальные угрозы миру и стабильности".

Рубио ранее в интервью агентству Bloomberg опроверг сообщения СМИ о том, что вашингтонская администрация может в ближайшие недели отказаться от участия в урегулировании конфликта на Украине.