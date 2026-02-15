Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    Рубио: США продолжат участие в переговорах по Украине

    Другие страны
    • 15 февраля, 2026
    • 03:17
    Рубио: США продолжат участие в переговорах по Украине

    Госсекретарь США Марко Рубио на встрече с главами внешнеполитических ведомств других стран Группы семи (G7) подчеркнул, что Вашингтон настроен на дальнейшее участие в переговорах с целью урегулирования конфликта в Украине.

    Как передает Report, об этом говорится в опубликованном накануне письменном заявлении заместителя руководителя пресс-службы Госдепартамента США Томми Пиготта.

    По его словам, Рубио ранее в этот же день встретился с главами дипведомств других стран "семерки" на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Он "подтвердил приверженность США поддержанию стабильности в Венесуэле и ведению переговоров с целью прекращения" конфликта в Украине. Как уточнил Пиготт, госсекретарь США обсудил с коллегами "актуальные проблемы, такие как продолжающиеся конфликты, которые угрожают миру и стабильности в Африке, Европе и на Ближнем Востоке, а также вызовы в сфере безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе и в Западном полушарии".

    Как уточняется в документе, "Рубио и его коллеги подтвердили важность укрепления сотрудничества стран Группы семи для реагирования на глобальные угрозы миру и стабильности".

    Рубио ранее в интервью агентству Bloomberg опроверг сообщения СМИ о том, что вашингтонская администрация может в ближайшие недели отказаться от участия в урегулировании конфликта на Украине.

    США Марко Рубио Госдеп США
    Ты - Король

    Последние новости

    03:17

    Рубио: США продолжат участие в переговорах по Украине

    Другие страны
    02:43
    Фото

    В Белграде отметили День государственности Сербии

    Другие страны
    02:14

    Axios: Трамп и Нетаньяху договорились усилить давление США на Иран

    Другие страны
    01:38
    Фото

    Азербайджанский спортсмен одержал третью подряд победу в MMA

    Спорт
    01:01

    Главы МИД Азербайджана и Германии обсудили вопросы региональной безопасности — ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    00:28
    Фото

    Президент Ильхам Алиев принял участие в панельных дискуссиях в Мюнхене - ОБНОВЛЕНО-2

    Внешняя политика
    00:24

    Со станции метро "Кёроглу" в направлении аэропорта введено ограничение движения

    Инфраструктура
    23:46

    Зеленский раскрыл детали переговоров с Рубио - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    23:32

    Швейцария подтвердила переговоры США и Ирана в Женеве на следующей неделе

    Другие страны
    Лента новостей