Садыр Жапаров поздравил Ильхама Алиева с Днем Победы

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю 8 Ноября – Дня Победы.

Как передает Report, в поздравлении говорится:

"Поздравляю Вас и народ Азербайджана с 8 Ноября – Днем Победы.

Это событие позволило положить конец многолетнему конфликту, создать надежную основу для укрепления мира, взаимопонимания и стабильности в регионе.

Учитывая важные процессы, происходящие сегодня на Южном Кавказе в контексте усилий по установлению мира, я верю, что благодаря мудрости кавказских стран и дальновидной политике их лидеров этот регион превратится в пространство мира и стабильности.

Ваше превосходительство, желаю Вам крепкого здоровья и успехов в Вашей высшей государственной деятельности, а братскому народу Азербайджана – прочного мира и прогресса".