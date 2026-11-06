Садыр Жапаров поздравил Ильхама Алиева с Днем Победы
- 06 ноября, 2026
- 22:20
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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю 8 Ноября – Дня Победы.
Как передает Report, в поздравлении говорится:
"Поздравляю Вас и народ Азербайджана с 8 Ноября – Днем Победы.
Это событие позволило положить конец многолетнему конфликту, создать надежную основу для укрепления мира, взаимопонимания и стабильности в регионе.
Учитывая важные процессы, происходящие сегодня на Южном Кавказе в контексте усилий по установлению мира, я верю, что благодаря мудрости кавказских стран и дальновидной политике их лидеров этот регион превратится в пространство мира и стабильности.
Ваше превосходительство, желаю Вам крепкого здоровья и успехов в Вашей высшей государственной деятельности, а братскому народу Азербайджана – прочного мира и прогресса".