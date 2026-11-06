Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    Садыр Жапаров поздравил Ильхама Алиева с Днем Победы

    Внешняя политика
    • 06 ноября, 2026
    • 22:20
    Садыр Жапаров поздравил Ильхама Алиева с Днем Победы

    Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю 8 Ноября – Дня Победы.

    Как передает Report, в поздравлении говорится:

    "Поздравляю Вас и народ Азербайджана с 8 Ноября – Днем Победы.

    Это событие позволило положить конец многолетнему конфликту, создать надежную основу для укрепления мира, взаимопонимания и стабильности в регионе.

    Учитывая важные процессы, происходящие сегодня на Южном Кавказе в контексте усилий по установлению мира, я верю, что благодаря мудрости кавказских стран и дальновидной политике их лидеров этот регион превратится в пространство мира и стабильности.

    Ваше превосходительство, желаю Вам крепкого здоровья и успехов в Вашей высшей государственной деятельности, а братскому народу Азербайджана – прочного мира и прогресса".

    Ильхам Алиев Садыр Жапаров 8 Ноября - День Победы
    Sadır Japarov Prezident İlham Əliyevi Zəfər Günü münasibətilə təbrik edib
    44 filmi
    44 filmi

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