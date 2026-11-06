İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü

    Sadır Japarov Prezident İlham Əliyevi Zəfər Günü münasibətilə təbrik edib

    Xarici siyasət
    • 06 noyabr, 2026
    • 21:16
    Sadır Japarov Prezident İlham Əliyevi Zəfər Günü münasibətilə təbrik edib

    Qırğız Prezidenti Sadır Japarov Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevi Zəfər Günü münasibətilə təbrik edib.

    "Report" xəbər verir ki, təbrikdə deyilir:

    "Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Zati-aliləri cənab İlham Əliyevə

    Zati-aliləri,

    Sizi və Azərbaycan xalqını 8 noyabr - Zəfər Günü münasibətilə təbrik edirəm.

    Bu hadisə uzun illər davam edən münaqişəyə son qoymağa, regionda sülhü, qarşılıqlı anlaşmanı və sabitliyi möhkəmləndirmək üçün etibarlı zəmin yaratmağa imkan vermişdir.

    Sülhün qurulması istiqamətində aparılan işlərdə Cənubi Qafqazda baş verən mühüm prosesləri nəzərə alaraq, Qafqaz ölkələrinin müdrikliyi və dövlət başçılarının uzaqgörən siyasəti sayəsində bu regionun sülh və sabitlik məkanına çevriləcəyinə inanıram.

    Zati-aliləri, Sizə möhkəm cansağlığı və ali dövləti fəaliyyətinizdə uğurlar, qardaş Azərbaycan xalqına isə davamlı sülh və tərəqqi arzulayıram".

    İlham Əliyev Sadır Japarov 8 Noyabr - Zəfər Günü Prezidentə təbrik məktubu
    Садыр Жапаров поздравил Ильхама Алиева с Днем Победы
    MiniBoss
    MiniBoss

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