FT: В Европе пригрозили новой волной атак на транспорт

Авторы электронного письма с угрозами, из-за которого были эвакуированы сотрудники нескольких ирландских СМИ, а ряд пассажирских самолетов совершил экстренные посадки, предупредили о подготовке новой волны атак в Европе.

Как передает Report со ссылкой на Financial Times, газета ознакомилась с содержанием электронного письма, направленного в адрес СМИ.

В послании утверждается, что события этой недели - "лишь малая часть того, что ждет Европу в ближайшем будущем".

Авторы письма пригрозили нападениями на пассажирские самолеты, круизные лайнеры, станции метро и поезда.

Ранее ирландский телеканал RTE сообщил, что 6 ноября был вынужден эвакуировать сотрудников и временно прервать вещание из-за поступивших угроз.

По информации телеканала, в теме электронного письма заглавными буквами было написано "Послание Западу".