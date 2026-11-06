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    FT: В Европе пригрозили новой волной атак на транспорт

    Другие страны
    • 06 ноября, 2026
    • 22:34
    FT: В Европе пригрозили новой волной атак на транспорт

    Авторы электронного письма с угрозами, из-за которого были эвакуированы сотрудники нескольких ирландских СМИ, а ряд пассажирских самолетов совершил экстренные посадки, предупредили о подготовке новой волны атак в Европе.

    Как передает Report со ссылкой на Financial Times, газета ознакомилась с содержанием электронного письма, направленного в адрес СМИ.

    В послании утверждается, что события этой недели - "лишь малая часть того, что ждет Европу в ближайшем будущем".

    Авторы письма пригрозили нападениями на пассажирские самолеты, круизные лайнеры, станции метро и поезда.

    Ранее ирландский телеканал RTE сообщил, что 6 ноября был вынужден эвакуировать сотрудников и временно прервать вещание из-за поступивших угроз.

    По информации телеканала, в теме электронного письма заглавными буквами было написано "Послание Западу".

    Европейский союз (ЕС) Теракт
    FT: Avropada nəqliyyat vasitələri yeni hücumlarla hədələnib
    FT: Europe threatened with new wave of attacks on transport
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