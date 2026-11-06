Во Франции неизвестные попытались поджечь школу во время занятий

Во французской коммуне Френ недалеко от Парижа группа неизвестных попыталась поджечь лицей "Мистраль", в результате чего учащихся и сотрудников учебного заведения пришлось эвакуировать.

Как передает Report со ссылкой на газету Le Parisien, инцидент произошел 6 ноября во время занятий.

Первая пожарная тревога сработала в 13:00 по бакинскому времени. Спустя полчаса несколько посторонних лиц проникли в здание лицея и запустили фейерверк. В результате никто не пострадал.

Затем злоумышленники попытались устроить пожар, поджигая туалетную бумагу и мусорные урны. Прибывшие на место полицейские пресекли их действия и потушили огонь.

В это время руководство лицея организовало эвакуацию учащихся, предварительно собрав их во внутреннем дворе.

После происшествия учебное заведение перешло на дистанционное обучение как минимум до полудня 7 ноября.

Полиции пока не удалось задержать подозреваемых.