Во Франции неизвестные попытались поджечь школу во время занятий
- 06 ноября, 2026
- 23:06
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Во французской коммуне Френ недалеко от Парижа группа неизвестных попыталась поджечь лицей "Мистраль", в результате чего учащихся и сотрудников учебного заведения пришлось эвакуировать.
Как передает Report со ссылкой на газету Le Parisien, инцидент произошел 6 ноября во время занятий.
Первая пожарная тревога сработала в 13:00 по бакинскому времени. Спустя полчаса несколько посторонних лиц проникли в здание лицея и запустили фейерверк. В результате никто не пострадал.
Затем злоумышленники попытались устроить пожар, поджигая туалетную бумагу и мусорные урны. Прибывшие на место полицейские пресекли их действия и потушили огонь.
В это время руководство лицея организовало эвакуацию учащихся, предварительно собрав их во внутреннем дворе.
После происшествия учебное заведение перешло на дистанционное обучение как минимум до полудня 7 ноября.
Полиции пока не удалось задержать подозреваемых.