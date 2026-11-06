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    Во Франции неизвестные попытались поджечь школу во время занятий

    Другие страны
    • 06 ноября, 2026
    • 23:06
    Во Франции неизвестные попытались поджечь школу во время занятий

    Во французской коммуне Френ недалеко от Парижа группа неизвестных попыталась поджечь лицей "Мистраль", в результате чего учащихся и сотрудников учебного заведения пришлось эвакуировать.

    Как передает Report со ссылкой на газету Le Parisien, инцидент произошел 6 ноября во время занятий.

    Первая пожарная тревога сработала в 13:00 по бакинскому времени. Спустя полчаса несколько посторонних лиц проникли в здание лицея и запустили фейерверк. В результате никто не пострадал.

    Затем злоумышленники попытались устроить пожар, поджигая туалетную бумагу и мусорные урны. Прибывшие на место полицейские пресекли их действия и потушили огонь.

    В это время руководство лицея организовало эвакуацию учащихся, предварительно собрав их во внутреннем дворе.

    После происшествия учебное заведение перешло на дистанционное обучение как минимум до полудня 7 ноября.

    Полиции пока не удалось задержать подозреваемых.

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