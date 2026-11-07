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    Fransada naməlum şəxslər dərs zamanı məktəbi yandırmağa cəhd ediblər

    Digər ölkələr
    • 07 noyabr, 2026
    • 00:07
    Fransada naməlum şəxslər dərs zamanı məktəbi yandırmağa cəhd ediblər

    Fransanın paytaxtı Paris yaxınlığındakı Fren kommunasında bir qrup naməlum şəxs "Mistral" liseyini yandırmağa cəhd göstərib, şagirdlər və işçiləri təxliyə edilməli olub.

    "Report"un "Le Parisien" qəzetinə istinadən verdiyi məlumata görə, hadisə 6 noyabrda dərslər zamanı baş verib.

    İlk yanğın siqnalı Bakı vaxtı ilə saat 13:00-da səslənib. Yarım saat sonra bir neçə nəfər liseyin binasına daxil olaraq fişənglər atıb. Heç kim xəsarət almayıb.

    Cinayətkarlar daha sonra tualet kağızı və zibil qutularını yandıraraq yanğın törətməyə cəhd ediblər. Polis əməkdaşları hadisə yerinə gəlib və onları dayandırıblar.

    Bu vaxt liseyin rəhbərliyi şagirdlərin təxliyəsini təşkil edərək onları həyətdə toplayıb.

    Hadisədən sonra məktəb bu gün - 7 noyabr, günorta saatlarına qədər distant təhsilə keçib.

    Polis hələlik şübhəliləri saxlaya bilməyib.

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    Во Франции неизвестные попытались поджечь школу во время занятий
    Unknowns attempt to set French school on fire during classes
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