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    SOCAR и Honeywell Technologies подписали рамочное соглашение о сотрудничестве

    Энергетика
    • 06 ноября, 2026
    • 22:45
    SOCAR и Honeywell Technologies подписали рамочное соглашение о сотрудничестве

    Президент SOCAR Ровшан Наджаф встретился с президентом по стратегии, президентом и главным исполнительным директором по глобальным регионам компании Honeywell Technologies Анантом Махешвари.

    Как сообщили Report в SOCAR, в ходе встречи стороны выразили удовлетворение последовательным развитием сотрудничества между компаниями и обсудили возможности его расширения в различных направлениях энергетического сектора, включая цифровую трансформацию, автоматизацию и устойчивое развитие.

    В ходе беседы была представлена информация о проектах SOCAR по цифровизации производственных процессов и внедрению инновационных технологий.

    Стороны также обменялись мнениями по вопросам промышленной автоматизации, энергетического перехода, операционной безопасности и другим направлениям, представляющим взаимный интерес.

    По итогам встречи между SOCAR и Honeywell Technologies было подписано Глобальное рамочное соглашение.

    Документ предусматривает новый подход, охватывающий активы SOCAR как в Азербайджане, так и за рубежом, и определяет рамки дальнейшего сотрудничества в сфере поставок продукции и услуг, включая программное обеспечение и соответствующие технологические решения.

    SOCAR и Honeywell Technologies подписали рамочное соглашение о сотрудничестве
    SOCAR и Honeywell Technologies подписали рамочное соглашение о сотрудничестве
    SOCAR и Honeywell Technologies подписали рамочное соглашение о сотрудничестве
    SOCAR и Honeywell Technologies подписали рамочное соглашение о сотрудничестве
    Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) Ровшан Наджаф
    Фото
    SOCAR və "Honeywell Technologies" Qlobal Çərçivə Sazişi imzalayıb
    Фото
    SOCAR and Honeywell Technologies sign Global Framework Agreement
    44 filmi
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