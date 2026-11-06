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    SOCAR və "Honeywell Technologies" Qlobal Çərçivə Sazişi imzalayıb

    Energetika
    • 06 noyabr, 2026
    • 22:34
    SOCAR və Honeywell Technologies Qlobal Çərçivə Sazişi imzalayıb

    SOCAR-ın prezidenti Rövşən Nəcəf "Honeywell Technologies" şirkətinin strategiya üzrə prezidenti, qlobal regionlar üzrə prezidenti və baş icraçı direktoru Anant Maheşvari ilə görüşüb.

    Bu barədə "Report"a SOCAR-dan bildirilib.

    Görüşdə SOCAR ilə "Honeywell Technologies" arasında əməkdaşlıq münasibətlərinin davamlı inkişafından məmnunluq ifadə olunub, enerji sektorunun müxtəlif istiqamətləri, o cümlədən rəqəmsal transformasiya, avtomatlaşdırma və dayanıqlılıq sahələrində qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığın genişləndirilməsi imkanları müzakirə edilib.

    Söhbət zamanı SOCAR tərəfindən əməliyyatların rəqəmsallaşdırılması və innovativ texnologiyaların tətbiqi istiqamətində həyata keçirilən layihələr barədə məlumat verilib.

    Tərəflər sənayenin avtomatlaşdırılması, enerji keçidi, əməliyyat təhlükəsizliyi və qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar.

    Görüşdə SOCAR-la "Honeywell Technologies" arasında Qlobal Çərçivə Sazişi imzalanıb.

    SOCAR-ın ölkədaxili və beynəlxalq aktivlərini əhatə edən yeni yanaşmanı özündə əks etdirən saziş proqram təminatı və müvafiq texnoloji həllər də daxil olmaqla, məhsul və xidmətlərin gələcək təchizatı üzrə əməkdaşlığın çərçivəsini müəyyən edir.

    SOCAR və Honeywell Technologies Qlobal Çərçivə Sazişi imzalayıb
    SOCAR və Honeywell Technologies Qlobal Çərçivə Sazişi imzalayıb
    SOCAR və Honeywell Technologies Qlobal Çərçivə Sazişi imzalayıb
    SOCAR və Honeywell Technologies Qlobal Çərçivə Sazişi imzalayıb
    Rövşən Nəcəf Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR) Əməkdaşlıq sazişi
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    SOCAR и Honeywell Technologies подписали рамочное соглашение о сотрудничестве
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    SOCAR and Honeywell Technologies sign Global Framework Agreement
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