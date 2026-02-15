Rubio: ABŞ Ukrayna ilə bağlı danışıqlarda iştirak etməyə davam edəcək
- 15 fevral, 2026
- 04:50
ABŞ dövlət katibi Marko Rubio digər Yeddi Qrupu (G7) ölkələrinin xarici işlər nazirləri ilə görüşdə Vaşinqtonun Ukraynadakı münaqişənin həlli üçün danışıqlarda iştirakını davam etdirməyə sadiq olduğunu vurğulayıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Dövlət Departamentinin mətbuat xidmətinin direktor müavini Tommi Piqqotun dərc etdiyi yazılı açıqlamada bildirilib.
Onun sözlərinə görə, Rubio Münhen Təhlükəsizlik Konfransı çərçivəsində digər G7 ölkələrinin diplomatik nümayəndəliklərinin rəhbərləri ilə görüşüb. O, ABŞ-ın Venesuelada sabitliyin qorunmasına və Ukraynadakı münaqişəyə son qoymaq üçün danışıqlara sadiq olduğunu bir daha təsdiqləyib.
Vurğulanıb ki, ABŞ dövlət katibi həmkarları ilə Afrika, Avropa və Yaxın Şərqdə sülh və sabitliyi təhdid edən münaqişələri, eləcə də Hind-Sakit okean regionunda və Qərb yarımkürəsində təhlükəsizlik problemləri kimi cari məsələləri müzakirə edib.
Sənəddə qeyd edildiyi kimi, "Rubio və həmkarları sülh və sabitliyə qarşı qlobal təhdidlərə cavab vermək üçün G7 ölkələri arasında əməkdaşlığın gücləndirilməsinin vacibliyini bir daha təsdiqlədilər".