Vuçiçin adından verilən şam yeməyində hərbi orkestr Azərbaycan mahnısı "Ay Laçın"ı ifa edib
- 15 fevral, 2026
- 20:52
Prezident İlham Əliyevin Serbiyaya rəsmi səfəri zamanı Prezident Aleksandar Vuçiçin adından verilən şam yeməyində Serbiyanın hərbi orkestri Azərbaycan mahnısı "Ay Laçın"ı ifa edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev "X"dəki hesabında yazıb.
"Bu, Azərbaycan-Serbiya münasibətlərinin ruhunu əks etdirən hörmət və dostluğun mənalı bir jestidir", - H.Hacıyev qeyd edib.
Serbia’s military band performed the Azerbaijani song “Ay Lachin” at the dinner hosted by President Aleksandar Vučić during President Ilham Aliyev’s official visit to Serbia.— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) February 15, 2026
A meaningful gesture of respect and friendship, reflecting the spirit of Azerbaijan–Serbia relations. pic.twitter.com/bspM4JMakP