    Vuçiçin adından verilən şam yeməyində hərbi orkestr Azərbaycan mahnısı "Ay Laçın"ı ifa edib

    Xarici siyasət
    • 15 fevral, 2026
    • 20:52
    Vuçiçin adından verilən şam yeməyində hərbi orkestr Azərbaycan mahnısı Ay Laçını ifa edib
    Hikmət Hacıyev

    Prezident İlham Əliyevin Serbiyaya rəsmi səfəri zamanı Prezident Aleksandar Vuçiçin adından verilən şam yeməyində Serbiyanın hərbi orkestri Azərbaycan mahnısı "Ay Laçın"ı ifa edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev "X"dəki hesabında yazıb.

    "Bu, Azərbaycan-Serbiya münasibətlərinin ruhunu əks etdirən hörmət və dostluğun mənalı bir jestidir", - H.Hacıyev qeyd edib.

    Hikmət Hacıyev Aleksandar Vuçiç
    Сербский военный оркестр исполнил "Ай Лачын" на ужине в честь визита Ильхама Алиева

    Vuçiçin adından verilən şam yeməyində hərbi orkestr Azərbaycan mahnısı "Ay Laçın"ı ifa edib

