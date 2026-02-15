Сербский военный оркестр исполнил "Ай Лачын" на ужине в честь визита Ильхама Алиева
15 февраля, 2026
20:52
Во время официального визита Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Сербию на ужине, данном от имени Президента Александра Вучича, военный оркестр Сербии исполнил азербайджанскую песню "Ай Лачын".
Как сообщает Report, об этом помощник президента Азербайджанской Республики - руководитель отдела по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев написал в соцсети X.
"Это значимый жест уважения и дружбы, отражающий дух азербайджано-сербских отношений", - отметил Г.Гаджиев.
