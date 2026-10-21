İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası

    "Fənərbağça"nın futbolçusu Marko Asensio 3 ay yaşıl meydanlardan kənar qala bilər

    Futbol
    • 21 oktyabr, 2026
    • 18:51
    Fənərbağçanın futbolçusu Marko Asensio 3 ay yaşıl meydanlardan kənar qala bilər

    Türkiyə təmsilçisi "Fənərbağça"nın futbolçusu Marko Asensio 3 ay yaşıl meydanlardan kənar qala bilər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Superliqa klubunun mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Sol dizindəki zədə səbəbindən əməliyyat keçirən futbolçunun müalicə və reabilitasiya prosesinin təxminən 3 ay davam edəcəyi gözlənilir.

    Komandanın digər futbolçusu Natan Akenin isə təxminən 3 həftə yaşıl meydanlardan kənar qalmaq ehtimalı var.

    Qeyd edək ki, "Fənərbağça" ötən gün UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin III turunda Çexiyanın "Slaviya" klubu heç-heçə (2:2) edib.

    Marko Asensio Natan Ake Fənərbağça FK
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