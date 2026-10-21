"Fənərbağça"nın futbolçusu Marko Asensio 3 ay yaşıl meydanlardan kənar qala bilər
Futbol
- 21 oktyabr, 2026
- 18:51
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Türkiyə təmsilçisi "Fənərbağça"nın futbolçusu Marko Asensio 3 ay yaşıl meydanlardan kənar qala bilər.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Superliqa klubunun mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Sol dizindəki zədə səbəbindən əməliyyat keçirən futbolçunun müalicə və reabilitasiya prosesinin təxminən 3 ay davam edəcəyi gözlənilir.
Komandanın digər futbolçusu Natan Akenin isə təxminən 3 həftə yaşıl meydanlardan kənar qalmaq ehtimalı var.
Qeyd edək ki, "Fənərbağça" ötən gün UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin III turunda Çexiyanın "Slaviya" klubu heç-heçə (2:2) edib.
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