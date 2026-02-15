İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Vuçiç: Strateji Tərəfdaşlıq Şurasının iclası ikitərəfli münasibətlərimizdə dönüş nöqtəsidir

    Xarici siyasət
    • 15 fevral, 2026
    • 20:35
    Vuçiç: Strateji Tərəfdaşlıq Şurasının iclası ikitərəfli münasibətlərimizdə dönüş nöqtəsidir

    Bu iclas ikitərəfli münasibətlərimizdə dönüş nöqtəsidir və ölkələrimiz arasında münasibətlərin ən yüksək strateji səviyyəyə qaldırılması üçün birgə siyasi iradənin bariz nümunəsidir.

    "Report"un Balkan bürosu xəbər verir ki, bunu Serbiya Respublikasının Prezidenti Aleksandar Vuçiç Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin iştirakı ilə iki ölkə arasında Strateji Tərəfdaşlıq Şurasının 1-ci iclasında deyib.

    "İcazənizlə xatırladım ki, bu Şura əziz dostum, Prezident İlham Əliyevlə formalaşdırdığımız birgə mövqedən və razılaşmadan qaynaqlanır. Serbiya Respublikası yalnız az sayda ölkələrlə bu cür formatda görüşlər keçirir", - Vuçiç qeyd edib.

