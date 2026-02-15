Vuçiç: Strateji Tərəfdaşlıq Şurasının iclası ikitərəfli münasibətlərimizdə dönüş nöqtəsidir
Xarici siyasət
- 15 fevral, 2026
- 20:35
Bu iclas ikitərəfli münasibətlərimizdə dönüş nöqtəsidir və ölkələrimiz arasında münasibətlərin ən yüksək strateji səviyyəyə qaldırılması üçün birgə siyasi iradənin bariz nümunəsidir.
"Report"un Balkan bürosu xəbər verir ki, bunu Serbiya Respublikasının Prezidenti Aleksandar Vuçiç Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin iştirakı ilə iki ölkə arasında Strateji Tərəfdaşlıq Şurasının 1-ci iclasında deyib.
"İcazənizlə xatırladım ki, bu Şura əziz dostum, Prezident İlham Əliyevlə formalaşdırdığımız birgə mövqedən və razılaşmadan qaynaqlanır. Serbiya Respublikası yalnız az sayda ölkələrlə bu cür formatda görüşlər keçirir", - Vuçiç qeyd edib.
Son xəbərlər
20:43
Vuçiç: Yaxın zamanlarda Belqrad və Bakı arasında birbaşa uçuşları açacağıqXarici siyasət
20:39
"Araz-Naxçıvan"ın baş məşqçisi: "Sumqayıt" kimi komandalarla matçda qələbə qazanmaq çox önəmlidir"Futbol
20:35
Vuçiç: Strateji Tərəfdaşlıq Şurasının iclası ikitərəfli münasibətlərimizdə dönüş nöqtəsidirXarici siyasət
20:27
İlham Əliyev: Balkanlarda, Cənubi Qafqazda və daha geniş regionda vəziyyət çox sürətlə inkişaf edirXarici siyasət
20:21
Belqradda Azərbaycanla Serbiya arasında bir sıra sahələrdə əməkdaşlıq müzakirə olunubXarici siyasət
20:15
İlham Əliyev: Biz təkcə siyasi istiqamətdə, beynəlxalq arenada sıx işləmirik, eyni zamanda vacib layihələr icra edirikXarici siyasət
20:11
İlham Əliyev: Azərbaycan və Serbiya çox dost ölkələrdirXarici siyasət
20:06
Vuçiç: Mən yaxın vaxtlarda Azərbaycana səfər edəcəyəmXarici siyasət
20:04