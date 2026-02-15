Вучич: Заседании Совета стратегического партнерства является поворотным моментом в наших двусторонних отношениях

Это заседание является поворотным моментом в наших двусторонних отношениях и ярким свидетельством совместной политической воли вывести отношения между нашими странами на самый высокий стратегический уровень.

Как сообщает балканское бюро Report, об этом заявил Президент Республики Сербия Александар Вучич на 1-м заседании Совета стратегического партнёрства между двумя странами с участием Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"Позвольте напомнить, что этот Совет возник на основе совместного видения и договоренности с моим дорогим другом, Президентом Ильхамом Алиевым. Республика Сербия проводит встречи в таком формате только с несколькими странами", - отметил Вучич.