Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    Вучич: Заседании Совета стратегического партнерства является поворотным моментом в наших двусторонних отношениях

    Внешняя политика
    • 15 февраля, 2026
    • 22:12
    Вучич: Заседании Совета стратегического партнерства является поворотным моментом в наших двусторонних отношениях

    Это заседание является поворотным моментом в наших двусторонних отношениях и ярким свидетельством совместной политической воли вывести отношения между нашими странами на самый высокий стратегический уровень.

    Как сообщает балканское бюро Report, об этом заявил Президент Республики Сербия Александар Вучич на 1-м заседании Совета стратегического партнёрства между двумя странами с участием Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

    "Позвольте напомнить, что этот Совет возник на основе совместного видения и договоренности с моим дорогим другом, Президентом Ильхамом Алиевым. Республика Сербия проводит встречи в таком формате только с несколькими странами", - отметил Вучич.

    Александар Вучич Азербайджан Совет стратегического партнерства
    Vuçiç: Strateji Tərəfdaşlıq Şurasının iclası ikitərəfli münasibətlərimizdə dönüş nöqtəsidir
    Vučić: 1st meeting of Azerbaijan-Serbia Strategic Partnership Council is a turning point
    Ты - Король

    Последние новости

    23:15

    CBS: США готовы поддержать возможные удары Израиля по Ирану

    Другие страны
    22:50

    В сербской общественно-политической газете "Politika" опубликована статья о городе Агдам

    Медиа
    22:46

    Президент Ильхам Алиев поделился публикацией со встречи с президентом Сербии Александром Вучичем

    Внешняя политика
    22:34

    Вучич оценил Ильхама Алиева как опытного государственного деятеля и национального лидера

    Внешняя политика
    22:22

    Вучич: В ближайшее время мы откроем прямой авиарейс между Белградом и Баку

    Внешняя политика
    22:17
    Видео

    Одно из зданий в Белграде подсвечено цветами флагов Азербайджана и Сербии

    Внешняя политика
    22:12

    Вучич: Заседании Совета стратегического партнерства является поворотным моментом в наших двусторонних отношениях

    Внешняя политика
    22:04

    Президент: Более широкий регион развивается очень быстрыми темпами, и возникает много неожиданных сценариев

    Внешняя политика
    21:55

    Сенегал выразил готовность к реализации совместных проектов с Азербайджаном

    Внешняя политика
    Лента новостей