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    Хакан Фидан: Турция продолжит защищать права и интересы Северного Кипра

    В регионе
    • 06 ноября, 2026
    • 23:40
    Хакан Фидан: Турция продолжит защищать права и интересы Северного Кипра

    Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан совершил рабочий визит на Северный Кипр.

    Как сообщает Report, об этом глава турецкого МИД сообщил в публикации в социальной сети X.

    По его словам, в рамках визита состоялись встречи с президентом Турецкой Республики Северного Кипра Туфаном Эрхюрманом, премьер-министром Уналом Устелем и министром иностранных дел Тахсином Эртугрулоглу.

    Стороны обсудили двусторонние отношения и последние события, связанные с кипрским вопросом.

    Фидан подчеркнул, что Турция неизменно считает безопасность, развитие и благополучие турок-киприотов своими приоритетами и продолжает поддерживать их стремление самостоятельно строить свободное, безопасное и процветающее будущее.

    "Наиболее реалистичное решение кипрского вопроса - сосуществование двух государств на острове. Признание суверенного равенства и равного международного статуса турок-киприотов, являющихся их неотъемлемыми правами, - одно из основных условий справедливого и устойчивого урегулирования", - отметил он.

    Глава турецкого МИД добавил, что в соответствии с позицией, вновь озвученной президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на Генеральной Ассамблее ООН, Анкара продолжит защищать права и интересы турок-киприотов на всех международных площадках, а также укреплять солидарность с Северным Кипром во всех сферах.

    Генеральная Ассамблея ООН Хакан Фидан Северный Кипр
    Hakan Fidan: Şimali Kiprin hüquq və maraqlarının müdafiəsinə davam etdirəcəyik
    Hakan Fidan: Türkiye will continue to defend rights and interests of Northern Cyprus
    44 filmi
    44 filmi

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