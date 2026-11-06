Хакан Фидан: Турция продолжит защищать права и интересы Северного Кипра

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан совершил рабочий визит на Северный Кипр.

Как сообщает Report, об этом глава турецкого МИД сообщил в публикации в социальной сети X.

По его словам, в рамках визита состоялись встречи с президентом Турецкой Республики Северного Кипра Туфаном Эрхюрманом, премьер-министром Уналом Устелем и министром иностранных дел Тахсином Эртугрулоглу.

Стороны обсудили двусторонние отношения и последние события, связанные с кипрским вопросом.

Фидан подчеркнул, что Турция неизменно считает безопасность, развитие и благополучие турок-киприотов своими приоритетами и продолжает поддерживать их стремление самостоятельно строить свободное, безопасное и процветающее будущее.

"Наиболее реалистичное решение кипрского вопроса - сосуществование двух государств на острове. Признание суверенного равенства и равного международного статуса турок-киприотов, являющихся их неотъемлемыми правами, - одно из основных условий справедливого и устойчивого урегулирования", - отметил он.

Глава турецкого МИД добавил, что в соответствии с позицией, вновь озвученной президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на Генеральной Ассамблее ООН, Анкара продолжит защищать права и интересы турок-киприотов на всех международных площадках, а также укреплять солидарность с Северным Кипром во всех сферах.