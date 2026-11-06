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    Следы памяти села Огруджа — разрушенное село и сохранившееся кладбище

    Внутренняя политика
    • 06 ноября, 2026
    • 23:46
    Следы памяти села Огруджа — разрушенное село и сохранившееся кладбище

    В рамках проекта "Памятные места Западного Азербайджана" проведено исследование истории азербайджанского села Огруджа (ныне Кахакн), расположенного на территории современной Армении, где до конца 1980-х годов проживали азербайджанцы.

    Как сообщает Report, соответствующая статья опубликована в издании Perished Civilization ("Исчезнувшая цивилизация").

    В документах царского периода село упоминалось под названиями Огруджа, Огрджа, Огрунджа и Караиман, а в советский период - Огруджа, Караиман и Советакенд.

    Согласно историческим источникам, в царский и советский периоды село было известно под названиями Огруджа и Караиман. В январе 1978 года его переименовали в Советакенд.

    В апреле 1991 года в рамках политики арменизации и уничтожения азербайджанского наследия в Армении село получило название Кахакн. С 1995 года оно входит в состав Гегаркуникской области Республики Армения.

    С середины XVIII века до российского завоевания территория села входила в состав Гёйчинского магала Иреванского ханства. В 1827 году Россия оккупировала территорию Иреванского ханства, а Туркменчайский договор 1828 года закрепил его присоединение к Российской империи. В царский период село относилось к Новобаязетскому уезду Эриванской губернии.

    Согласно статистическим данным царского периода, на которые ссылаются и армянские источники, до 1914 года население села в разные годы состояло преимущественно из предков современных азербайджанцев.

    По данным исторических источников, в 1873 году в селе проживали 418 человек, в 1886 году - 569, в 1897 году - 775, в 1908 году - 1 033, в 1911 году - 1 074, а в 1914 году - 743 человека. Население села составляли исключительно или преимущественно предки современных азербайджанцев.

    Правительство Азербайджанской Демократической Республики (АДР) 29 мая 1918 года уступило Эривань (ныне Ереван) и некоторые прилегающие территории армянам. Таким образом, на землях, где исторически проживали предки современных азербайджанцев, была создана Первая Республика Армения. Уже в первые месяцы своего существования она начала предъявлять территориальные претензии к соседним государствам - Азербайджану, Грузии и Турции (в то время Османской империи).

    В 1918–1920 годах националистическая партия "Дашнакцутюн", находившаяся у власти в Республике Армения, проводила этнические чистки тюркского населения Эриванской губернии и других регионов, в частности Зангезура, Карабаха и Нахчывана.

    Согласно архивным документам, в середине апреля 1919 года армянские войска устроили в селе резню, в результате которой населенный пункт был разрушен.

    В конце 1980-х годов на фоне территориальных претензий армян на Карабах и обострения отношений между двумя республиками азербайджанцы были окончательно изгнаны с территории Армянской ССР.

    Впоследствии в селе поселились армяне.

    В 2021–2024 годах в рамках подготовки книги "Исчезнувшая цивилизация" на территории Армении, в том числе в отдаленных горных районах, проводились масштабные полевые исследования по выявлению и документированию объектов азербайджанского наследия.

    В ходе исследований в селе было обнаружено азербайджанское кладбище, на котором сохранилась часть надгробий. Кроме того, на его территории были выявлены руины двух гробниц, датируемых XX веком.

    Отметим, что в рамках проекта "Памятные места Западного Азербайджана" собраны и систематизированы сведения примерно о 600 селах на территории современной Армении, где исторически проживали предки азербайджанцев.

    В некоторых из этих населенных пунктов до наших дней сохранились объекты тюркского культурно-исторического наследия, в том числе кладбища, святилища и мечети.

    Следы памяти села Огруджа — разрушенное село и сохранившееся кладбище

    Следы памяти села Огруджа — разрушенное село и сохранившееся кладбище
    Следы памяти села Огруджа — разрушенное село и сохранившееся кладбище
    Следы памяти села Огруджа — разрушенное село и сохранившееся кладбище
    Следы памяти села Огруджа — разрушенное село и сохранившееся кладбище
    Следы памяти села Огруджа — разрушенное село и сохранившееся кладбище
    Следы памяти села Огруджа — разрушенное село и сохранившееся кладбище
    Следы памяти села Огруджа — разрушенное село и сохранившееся кладбище
    Следы памяти села Огруджа — разрушенное село и сохранившееся кладбище
    Следы памяти села Огруджа — разрушенное село и сохранившееся кладбище
    Следы памяти села Огруджа — разрушенное село и сохранившееся кладбище
    Следы памяти села Огруджа — разрушенное село и сохранившееся кладбище
    Следы памяти села Огруджа — разрушенное село и сохранившееся кладбище
    Следы памяти села Огруджа — разрушенное село и сохранившееся кладбище
    Следы памяти села Огруджа — разрушенное село и сохранившееся кладбище

    Места памяти Западного Азербайджана
    Фото
    Oğruca kəndinin yaddaş izləri: Dağıdılmış kənd, qorunub saxlanılan qəbiristanlıq
    44 filmi
    44 filmi

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