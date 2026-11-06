Дональд Трамп назначил Стивена Миллера главой аппарата Белого дома
- 06 ноября, 2026
- 23:20
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Президент США Дональд Трамп объявил о назначении своего заместителя главы аппарата Белого дома Стивена Миллера на должность руководителя президентской администрации с 9 ноября.
Как передает Report, об этом американский лидер сообщил 6 ноября в социальной сети Truth Social.
"Я рад объявить, что Стивен Миллер, занимающий должность заместителя главы аппарата Белого дома в администрации Трампа и являющийся одним из моих ближайших советников, станет главой аппарата Белого дома с 9 ноября 2026 года", - написал президент.
Трамп также сообщил, что действующая глава аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс покинет должность и перейдет на работу в неправительственную организацию, связанную с его политической деятельностью.
Американский лидер высоко оценил работу Уайлс на занимаемом посту.