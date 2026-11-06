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    Дональд Трамп назначил Стивена Миллера главой аппарата Белого дома

    Другие страны
    • 06 ноября, 2026
    • 23:20
    Дональд Трамп назначил Стивена Миллера главой аппарата Белого дома

    Президент США Дональд Трамп объявил о назначении своего заместителя главы аппарата Белого дома Стивена Миллера на должность руководителя президентской администрации с 9 ноября.

    Как передает Report, об этом американский лидер сообщил 6 ноября в социальной сети Truth Social.

    "Я рад объявить, что Стивен Миллер, занимающий должность заместителя главы аппарата Белого дома в администрации Трампа и являющийся одним из моих ближайших советников, станет главой аппарата Белого дома с 9 ноября 2026 года", - написал президент.

    Трамп также сообщил, что действующая глава аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс покинет должность и перейдет на работу в неправительственную организацию, связанную с его политической деятельностью.

    Американский лидер высоко оценил работу Уайлс на занимаемом посту.

    Дональд Трамп Стивен Миллер Белый дом Соединенные Штаты Америки (США)
    Tramp Stiven Milleri Ağ Evin Aparat rəhbəri təyin edib
    Donald Trump appoints Stephen Miller as White House chief of staff
    MiniBoss
    MiniBoss

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