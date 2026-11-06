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    Tramp Stiven Milleri Ağ Evin Aparat rəhbəri təyin edib

    Digər ölkələr
    • 06 noyabr, 2026
    • 23:36
    Tramp Stiven Milleri Ağ Evin Aparat rəhbəri təyin edib

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp noyabrın 9-dan etibarən Ağ Ev Aparatının rəhbəri Stiven Millerin Prezident Administrasiyasının rəhbəri vəzifəsinə təyin olunduğunu elan edib.

    "Report"un məlumatına görə, Amerika lideri bu barədə 6 noyabrda "Truth Social" sosial şəbəkəsində yazıb.

    "Tramp administrasiyasında Ağ Ev Aparatı rəhbərinin müavini vəzifəsini tutan və ən yaxın məsləhətçilərimdən olan Stiven Millerin 9 noyabr 2026-cı ildən etibarən Ağ Ev Aparatının rəhbəri olacağını elan etməkdən məmnunam", - Prezident yazıb.

    Tramp həmçinin hazırkı Aparat rəhbəri Syuzan Uaylsın vəzifəsindən ayrılacağını və onun siyasi fəaliyyəti ilə əlaqəli qeyri-hökumət təşkilatına qoşulacağını da elan edib.

    ABŞ lideri Uaylsın hazırkı vəzifəsindəki işini yüksək qiymətləndirib.

    Donald Tramp Stiven Miller Tramp administrasiyası Ağ Ev (Vaşinqton)
    Дональд Трамп назначил Стивена Миллера главой аппарата Белого дома
    Donald Trump appoints Stephen Miller as White House chief of staff
    MiniBoss
    MiniBoss

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