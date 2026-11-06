Tramp Stiven Milleri Ağ Evin Aparat rəhbəri təyin edib
- 06 noyabr, 2026
- 23:36
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ABŞ Prezidenti Donald Tramp noyabrın 9-dan etibarən Ağ Ev Aparatının rəhbəri Stiven Millerin Prezident Administrasiyasının rəhbəri vəzifəsinə təyin olunduğunu elan edib.
"Report"un məlumatına görə, Amerika lideri bu barədə 6 noyabrda "Truth Social" sosial şəbəkəsində yazıb.
"Tramp administrasiyasında Ağ Ev Aparatı rəhbərinin müavini vəzifəsini tutan və ən yaxın məsləhətçilərimdən olan Stiven Millerin 9 noyabr 2026-cı ildən etibarən Ağ Ev Aparatının rəhbəri olacağını elan etməkdən məmnunam", - Prezident yazıb.
Tramp həmçinin hazırkı Aparat rəhbəri Syuzan Uaylsın vəzifəsindən ayrılacağını və onun siyasi fəaliyyəti ilə əlaqəli qeyri-hökumət təşkilatına qoşulacağını da elan edib.
ABŞ lideri Uaylsın hazırkı vəzifəsindəki işini yüksək qiymətləndirib.