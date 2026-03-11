Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Такаити Санаэ объявила о высвобождении нефтяных резервов Японии

    • 11 марта, 2026
    • 15:28
    Такаити Санаэ объявила о высвобождении нефтяных резервов Японии

    Премьер-министр Японии Такаити Санаэ сообщила, что страна начнет высвобождать национальные нефтяные резервы уже 16 марта.

    Как передает Report, об этом сообщает японский государственный медиахолдинг NHK.

    Она также отметила, что Япония планирует использовать запасы нефти частного сектора, эквивалентные 15 дням потребления, и государственные резервы - на один месяц.

    Япония ранее выразила поддержку возможному скоординированному высвобождению запасов нефти членами Международного энергетического агентства (МЭА) с целью замедления роста цен на нефть. Она заявила о готовности к такому шагу накануне во время виртуальной встречи "Большой семерки".

    До этого правительство Японии заявляло, что пока не видит прямого влияния ситуации на Ближнем Востоке на поставки энергоресурсов и не планирует распечатывать стратегические запасы нефти.

    Япония импортирует более 90% нефти с Ближнего Востока, значительная частэскалацияь проходит через Ормузский пролив, а стратегические запасы страны составляют 254 дня для нефти и около трех недель для СПГ.

    Такаити Санаэ Большая семерка (G7) Национальные нефтяные резервы Японии Эскалация на Ближнем Востоке
    Лента новостей