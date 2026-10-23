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    Трамп заявил, что освоение ресурсов Северного моря сделает Великобританию очень богатой

    Энергетика
    • 23 октября, 2026
    • 19:29
    Трамп заявил, что освоение ресурсов Северного моря сделает Великобританию очень богатой

    Президент США Дональд Трамп заявил, что расширение добычи нефти в Северном море сделает Великобританию очень богатой страной.

    Как передает Report, об этом он сообщил журналистам у Белого дома, комментируя переговоры с премьер-министром Великобритании Энди Бернемом.

    По словам Трампа, он на протяжении двух лет призывал британские власти активнее осваивать ресурсы Северного моря.

    Президент США отметил, что предыдущий премьер-министр Кир Стармер не реализовал эти планы, тогда как Бернем предпринимает соответствующие шаги.

    "Это сделает Великобританию очень богатой страной", - заявил Трамп.

    Он добавил, что основными темами переговоров стали Абердин и Северное море, а вопросы Ирана и Украины затрагивались лишь кратко.

    Напомним, 21 октября правительство Великобритании одобрило начало добычи на газовом месторождении Jackdaw в Северном море. Согласно заявлению британского правительства, поставки могут начаться уже в конце октября, а на пике проект позволит увеличить внутреннюю добычу газа примерно на 6%.

    Дональд Трамп Энди Бернем Газовое месторождение
    Tramp: Şimal dənizinin resurslarının mənimsənilməsi Böyük Britaniyanı çox zəngin edəcək
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