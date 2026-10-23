Трамп заявил, что освоение ресурсов Северного моря сделает Великобританию очень богатой
- 23 октября, 2026
- 19:29
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Президент США Дональд Трамп заявил, что расширение добычи нефти в Северном море сделает Великобританию очень богатой страной.
Как передает Report, об этом он сообщил журналистам у Белого дома, комментируя переговоры с премьер-министром Великобритании Энди Бернемом.
По словам Трампа, он на протяжении двух лет призывал британские власти активнее осваивать ресурсы Северного моря.
Президент США отметил, что предыдущий премьер-министр Кир Стармер не реализовал эти планы, тогда как Бернем предпринимает соответствующие шаги.
"Это сделает Великобританию очень богатой страной", - заявил Трамп.
Он добавил, что основными темами переговоров стали Абердин и Северное море, а вопросы Ирана и Украины затрагивались лишь кратко.
Напомним, 21 октября правительство Великобритании одобрило начало добычи на газовом месторождении Jackdaw в Северном море. Согласно заявлению британского правительства, поставки могут начаться уже в конце октября, а на пике проект позволит увеличить внутреннюю добычу газа примерно на 6%.