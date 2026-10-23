Трамп заявил, что освоение ресурсов Северного моря сделает Великобританию очень богатой

Президент США Дональд Трамп заявил, что расширение добычи нефти в Северном море сделает Великобританию очень богатой страной.

Как передает Report, об этом он сообщил журналистам у Белого дома, комментируя переговоры с премьер-министром Великобритании Энди Бернемом.

По словам Трампа, он на протяжении двух лет призывал британские власти активнее осваивать ресурсы Северного моря.

Президент США отметил, что предыдущий премьер-министр Кир Стармер не реализовал эти планы, тогда как Бернем предпринимает соответствующие шаги.

"Это сделает Великобританию очень богатой страной", - заявил Трамп.

Он добавил, что основными темами переговоров стали Абердин и Северное море, а вопросы Ирана и Украины затрагивались лишь кратко.

Напомним, 21 октября правительство Великобритании одобрило начало добычи на газовом месторождении Jackdaw в Северном море. Согласно заявлению британского правительства, поставки могут начаться уже в конце октября, а на пике проект позволит увеличить внутреннюю добычу газа примерно на 6%.