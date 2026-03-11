Япония не исключает возможности высвобождения нефтяных запасов

Правительство Японии не исключает возможности высвобождения национальных запасов нефти, поскольку боевые действия США и Израиля против Ирана вызывает опасения по поводу поставок в страну.

Как передает Report со ссылкой на агентство Kyodo, об этом заявил министр промышленности Японии Рёсэй Аказава на заседании парламентского комитета.

"Мы примем все возможные меры для обеспечения стабильных поставок энергии", - добавил он.

Япония также выразила поддержку возможному скоординированному высвобождению запасов нефти членами Международного энергетического агентства (МЭА) с целью замедления роста цен на нефть. Аказава сказал, что во время виртуальной встречи "Большой семерки" вчера он заявил о готовности Японии к такому шагу.

Япония импортирует более 90% нефти из Ближнего Востока, что делает ее крайне уязвимой в случае фактического закрытия Ормузского пролива, которое препятствует экспорту энергоносителей из Персидского залива.

По данным МЭА, страны-члены организации, включая страны "Большой семерки", в настоящее время располагают резервами в объеме более чем 1,2 млрд баррелей нефти на случай чрезвычайных ситуаций. Запасы США и Японии в общей сложности составляют 700 млн баррелей.