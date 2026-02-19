Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Bloomberg: Макрон хочет создать коалицию для борьбы с цифровым доминированием США

    Другие страны
    • 19 февраля, 2026
    • 19:34
    Президент Франции Эммануэль Макрон намерен сделать регулирование цифровой среды важной частью своей внешней политики, призывая другие страны присоединиться и бросить вызов интересам американских IT-гигантов.

    Как передает Report, об этом 19 февраля сообщило агентство Bloomberg.

    "В Индии (на международном саммите по вопросам ИИ India AI Impact Summit 2026 - ред.) он призвал другие страны присоединиться к "новой коалиции желающих", и эта инициатива быстро набирает поддержку в Европе, где около десятка стран рассматривают возможность введения ограничений на доступ несовершеннолетних к социальным сетям", - говорится в материале.

    Отмечается, что французский лидер намерен усилить раскол между Парижем и Вашингтоном, используя площадки международных организаций для привлечения союзников. В частности, он объявил, что защита детей от вредного воздействия социальных сетей и ИИ станет приоритетом для председательства Франции в G7, которое она примет на саммите в июне.

    "Июньский саммит в Эвиане станет последним крупным событием перед уходом Макрона с поста в (2027) году и обещает стать решающей встречей для трансатлантических отношений", - отмечают авторы статьи.

