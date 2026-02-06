ЕК: Новый пакет санкций ЕС против РФ охватит энергетику, торговлю и финансовые услуги

Очередной, 20-й пакет санкций ЕС против России затронет энергетический сектор, торговлю и сферу финансовых услуг.

Как сообщает Report, об этом сообщила в специальном заявлении председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.

"Я призываю государства-члены быстро одобрить эти новые санкции. Это станет мощным сигналом в преддверии мрачной четвертой годовщины этой войны: наша приверженность свободной и суверенной Украине непоколебима. Более того, она становится все сильнее с каждым днем, месяцем, годом", - отметила она.

По словам фон дер Ляйен, в новом пакете санкций ЕС распространит ограничительные меры еще на 43 танкера, используемые для перевозки российской нефти. Кроме этого, в него будет прописан запрет на обслуживание транспортировки российской нефти.

"Новый пакет санкций охватывает энергетику, финансовые услуги и торговлю. В энергетике мы вводим полный запрет на морские перевозки российской нефти. Это еще больше сократит доходы России от энергоносителей и затруднит поиск покупателей для ее нефти", - говорится в заявлении главы ЕК.

"Поскольку судоходство - это глобальный бизнес, мы предлагаем ввести этот полный запрет в координации с партнерами-единомышленниками после решения G7. Мы включаем в список еще 43 судна, входящих в состав теневого флота. Таким образом, общее число судов достигнет 640", - продолжила фон дер Ляйен.

Она объявила, что ЕС затрудняет России приобретение танкеров и вводит "масштабные запреты на предоставление услуг по техническому обслуживанию и другим видам работ для танкеров-газовозов и ледоколов, чтобы еще больше подорвать проекты по экспорту газа".

По ее словам, это дополняет запрет ЕС на импорт СПГ, согласованный в рамках 19-го пакета и регламента RepowerEU.

"Затем мы представляем второй блок мер, направленных на дальнейшее ограничение российской банковской системы и ее способности создавать альтернативные каналы платежей для финансирования экономической деятельности", - заявила глава ЕК.