Итконен: ЕС обеспокоен ростом цен на энергоносители, не видит риска дефицита нефти и газа

    • 09 марта, 2026
    • 16:07
    Страны ЕС располагают достаточными запасами нефти и газа, несмотря на сбои в цепочках поставок из-за войны на Ближнем Востоке.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом в Брюсселе заявила официальный представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.

    "Мы гораздо больше обеспокоены высокими ценами на энергоносители, чем безопасностью поставок", - сказала она, отвечая на вопрос о возможной нехватке в странах ЕС нефти и газа в результате сбоя поставок.

    По ее словам, страны ЕС имеют запасы нефти или эквивалентные ресурсы, которых хватит на 90 дней, что соответствует регуляторным правилам. Поэтому нет никаких признаков чрезвычайной ситуации.

    "Некоторые страны стали использовать эти резервы, и, как известно, причиной этого стал не ближневосточный кризис", - добавила она.

    Итконен также подтвердила, что на встрече 9 марта страны G7 обсудят возможность использования стратегических запасов.

    İtkonen: Aİ enerji daşıyıcılarının bahalaşmasından narahatdır, neft və qaz defisiti riski görmür
    Itkonen: EU concerned about rising energy prices, sees no oil or gas shortages
    Лента новостей