Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Страны G7 обсудят совместное использование нефтяных резервов

    Другие страны
    • 09 марта, 2026
    • 10:31
    Страны G7 обсудят совместное использование нефтяных резервов

    Страны "Большой семерки" (G7) сегодня обсудят совместное использование нефти из аварийных резервов.

    Как передает Report, об этом сообщают ближневосточные СМИ со ссылкой на газету Financial Times.

    Сообщается, что обсуждения пройдут на уровне министров финансов стран G7.

    По данным газеты, три страны G7 включая США уже выразили поддержку этой инициативы.

    Операция США и Израиля против Ирана цены на энергоносители министры финансов G7
    G7 countries to discuss joint use of oil reserves
    Ты - Король

    Последние новости

    10:39
    Фото

    В "Шахдаге" завершился чемпионат Европы по ски-альпинизму

    Индивидуальные
    10:31

    Страны G7 обсудят совместное использование нефтяных резервов

    Другие страны
    10:19

    Азербайджан и Иран возобновили грузовые перевозки

    Внутренняя политика
    10:13

    СМИ: Saudi Aramco предложила проводить срочные поставки нефти через тендеры

    Энергетика
    09:59

    ЦАХАЛ нанес авиаудары по стратегическим объектам в Иране

    Другие
    09:53

    Пять азербайджанских борцов выйдут на ковер в стартовый день ЧЕ U23

    Индивидуальные
    09:37

    Ли Чжэ Мён призвал ограничить цены на топливо в Корее на фоне роста цен на нефть

    Другие страны
    09:30

    Премьер-лига: Сегодня "Зиря" примет "Кяпяз", "Нефтчи" сыграет с "Туран Товузом"

    Футбол
    09:13

    Сегодня в Тегеране пройдет церемония присяги новому лидеру Ирана

    В регионе
    Лента новостей