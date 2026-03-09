Страны G7 обсудят совместное использование нефтяных резервов
- 09 марта, 2026
- 10:31
Страны "Большой семерки" (G7) сегодня обсудят совместное использование нефти из аварийных резервов.
Как передает Report, об этом сообщают ближневосточные СМИ со ссылкой на газету Financial Times.
Сообщается, что обсуждения пройдут на уровне министров финансов стран G7.
По данным газеты, три страны G7 включая США уже выразили поддержку этой инициативы.
Страны G7 обсудят совместное использование нефтяных резервов
