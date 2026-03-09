İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    G7 ölkələri neft ehtiyatlarının birgə istifadəsini müzakirə edəcəklər

    Energetika
    • 09 mart, 2026
    • 10:59
    "Böyük yeddilik" (G7) ölkələri bu gün fövqəladə ehtiyatlardan neftin birgə istifadəsini müzakirə edəcəklər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Yaxın Şərq KİV-i "Financial Times" qəzetinə istinadən məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, müzakirələr G7 ölkələrinin maliyyə nazirləri səviyyəsində keçiriləcək.

    Məlumata görə, ABŞ də daxil olmaqla üç G7 ölkəsi artıq bu təşəbbüsə dəstəyini ifadə edib.

    G7 neft-qaz
    Страны G7 обсудят совместное использование нефтяных резервов
    G7 countries to discuss joint use of oil reserves

