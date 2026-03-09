G7 ölkələri neft ehtiyatlarının birgə istifadəsini müzakirə edəcəklər
Energetika
- 09 mart, 2026
- 10:59
"Böyük yeddilik" (G7) ölkələri bu gün fövqəladə ehtiyatlardan neftin birgə istifadəsini müzakirə edəcəklər.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Yaxın Şərq KİV-i "Financial Times" qəzetinə istinadən məlumat yayıb.
Bildirilib ki, müzakirələr G7 ölkələrinin maliyyə nazirləri səviyyəsində keçiriləcək.
Məlumata görə, ABŞ də daxil olmaqla üç G7 ölkəsi artıq bu təşəbbüsə dəstəyini ifadə edib.
